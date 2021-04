Monsterproces: van kruimeldief tot topcrimineel

Hoe een straatjongen uit Nieuwegein zich opwerkte in de internationale cokehandel Ven de meest gezochte man van Nederland werd.

Vanuit Marokko strijkt Ridouan Taghi (43) als 2-jarig jochie neer in het Utrechtse Vianen. Een gewone schooltijd, bijverdienen als vakkenvuller, studeren aan het hbo en de rest van je leven werken van negen tot vijf; het is al van jongs af aan niet besteed aan Nederlands beruchtste crimineel. In zijn jonge jaren dealt hij hasj op het schoolpleintje en hangt in het winkelcentrum van Nieuwegein. Daar wordt hij opgenomen in

De Slager Spreekt

Taghi’s onzichtbaarheid wordt op 27 juni 2015 in één klap om zeep geholpen. In de verhoorkamer van de landelijke recherche doet de Utrechtse hasjhandelaar Ebrahim B., ‘De Slager’ voor intimi, aangifte tegen Taghi omdat die hem met de dood zou hebben bedreigd. De naam ‘Ridouan Taghi’ is op het bureau volstrekt onbekend, maar als de claims van De Slager worden nagetrokken – ‘Taghi is een grote speler in de cokehandel hier in Nederland’ – duikt zijn naam op bij een Spaanse moordzaak van twee jaar eerder.

Met de aangifte van De Slager is de jacht op Taghi geopend. Nog geen maand later stuit de politie tijdens een inval in twee garageboxen in Nieuwegein op 92 vuurwapens, 4000 kogelpatronen en een lading kogelvrije vesten. Ook staan er gestolen auto’s klaar. Er wordt een grote groep mannen aangehouden, van wie sommigen in hun jeugd – net als Taghi – lid waren van de Bad Boys. Het OM vermoedt dat ze samen een liquidatieteam vormden.

Aanklagers gaan ervan uit dat Taghi zeker twintig mensen liet ombrengen gedurende zijn loopbaan

Uit onderschept berichtenverkeer blijkt dat de groep bespreekt wanneer en hoe het onderzoek dat leidde tot de inval is begonnen. De aandacht gaat vooral uit naar een in beslag genomen gps-set, gekocht in een spyshop in Nieuwegein. Als Taghi een samenwerking tussen de winkel en de recherche vermoedt, maakt Nederland kennis met diens werkwijze. Ronald Bakker, een medewerker van dezelfde spyshop, wordt twee dagen later doodgeschoten op zijn oprit. ‘Kijk nieuws straks! Kankerspyshop honden!! Hebben dubbelspel gespeeld met ons.(...) Maar boodschap is aangekomen,’ zou Taghi kort erna in een versleuteld tekstbericht hebben verstuurd.

Met Bakker lijkt het hek van de dam. Op 17 april 2016 wordt Samir Erraghib doorzeefd in zijn auto in IJsselstein. Zijn 7-jarige dochter op de passagiersstoel overleeft de aanslag. Haar vader zou gevoelige informatie hebben gelekt aan een concurrerende bende van Taghi.

De volgende op de dodenlijst is de eerdergenoemde Ebrahim B., door wiens aangifte in 2015 Taghi in het vizier van justitie kwam. Als De Slager zich moeilijk laat vinden, moet diens vriend Ranko Scekic (45) het op 22 juni 2016 ontgelden. Die moord voltrekt zich enkele dagen voordat Scekic in een strafzaak zou getuigen tegen Taghi. ‘Hahaha, die waterhoofd leeft niet meer. Hij heeft 5 of 6 kogels in zijn kop gekrege,’ verstuurt de opdrachtgever kort na alweer een geslaagde liquidatie.

Kroongetuige

In datzelfde jaar schiet een Schotse huurmoordenaar oud-crimineel en crimeblogger Martin Kok (48) door zijn hoofd, op de parkeerplaats van een seksclub in Laren. Nadat Kok als eerste misdaadjournalist onthullende berichten en foto’s van criminelen Taghi, Richard R. alias Rico de Chileen en Naoufal F. publiceerde, overleefde hij al meerdere aanslagen.

Een vergismoord in januari 2017 brengt het onderzoek van justitie in een stroomversnelling. De kogel bedoeld voor crimineel ‘Imo’, die bij de vijand over Taghi zou hebben geroddeld, belandt in Hakim Changachi (31), die in dezelfde straat in Utrecht Overvecht woont. De nabestaanden weten dat Nabil B., een regelaar van Taghi, verantwoordelijk was voor de vluchtauto voor de moord op Hakim. Nabil B. belooft de nabestaanden van Changachi de waarheid te vertellen tegen de politie. Als Taghi daarover hoort, reageert hij furieus. Nabil moet slapen. Klemgezet door de Changachi’s en Taghi besluit Nabil B. twee dagen na de vergismoord om kroongetuige te worden. Aan de lopende band legt hij belastende verklaringen af over de onderwereldmoorden van Taghi en consorten. Zes dagen nadat het OM Nabil B. als kroongetuige presenteert, wordt diens onschuldige broer Reduan (41) doodgeschoten bij zijn beletteringsbedrijf in Amsterdam-Noord. ‘Mijn familie is kanonnenvoer,’ reageert zijn broer gebroken tegenover de onderzoeksrechter. ‘Ik zei: breng de zaak niet naar buiten, maar wacht ermee tot de hoofdverdachte is aangehouden.’ De moord voltrekt zich een week na de eerste zitting van het Marengo-proces, een strafzaak tegen zeventien verdachten van Taghi’s organisatie. Een jaar later, in september 2019, wordt Derk Wiersum, de advocaat van Nabil B., voor zijn woning in Amsterdam-Buitenveldert geliquideerd. De moord doet Nederland opschrikken en wordt beschouwd als aanslag op de rechtsstaat.

Extreem vluchtrisico

Op 16 december 2019 rond 03.00 uur vallen zwaarbewapende agenten het appartement van een compleet verraste Taghi in Dubai binnen. Naast laptops en cryptotelefoons vinden de agenten ruim 125.000 euro in een bankstel. In een witte privéjet wordt Taghi naar de Extra Beveiligde Inrichting van Vught gevlogen. Zijn verzoeken tot overplaatsing wegens de ‘onmenselijk zware’ behandeling in de EBI worden afgewezen uit vrees voor ‘extreem vluchtrisico’. Na twee jaar van voorbereidende zittingen mogen Taghi en zijn handlangers zich in 2021 gaan verdedigen tegen een stevige serie beschuldigingen: grootschalige handel in cocaïne, zes moorden en vier pogingen tot moord. Aanklagers gaan ervan uit dat Taghi zeker twintig mensen liet ombrengen gedurende zijn loopbaan.

Een vlot verloop van het monsterproces lijkt er niet in te zitten. Op de eerste zittingsdag noemt Taghi de kroongetuige een ‘leugenaar’ en een ‘fantast.’ Tussen de verdachten ontbreekt alleen Taghi’s vermeende rechterhand, Said R.(45). Hij wacht momenteel in zijn Colombiaanse cel op uitlevering.