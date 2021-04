Nieuwe Revu 16 is nu uit!

‘Lokken, jagen en aanpakken.’ Pedojagen leek afgelopen jaar een meer gebruikte term dan corona. En de jacht is nog steeds in volle gang. Nieuwe Revu gaat een avond mee de straat op met een groepje fanatiekelingen. ‘Wij willen deze pedo even flink laten schrikken.’

‘Ik had eerder dat keurslijf los moeten laten.’ Vlaming Gert Verhulst is mede-eigenaar en -oprichter van het succesvolste amusementsbedrijf van België. Studio 100 stond aan de voet van megasuccesen als Samson en Gert, Kabouter Plop, K3 en meerdere Plopsa-themaparken. Daarnaast is hij al sinds 1987 een bekend gezicht op de Vlaamse tv. Toch, zegt de 53-jarige multimiljonair, is een van de leukste dingen die hij deed zijn laatste programma De Verhulstjes, een docusoap over zijn eigen gezin. ‘Dit voelt niet als werk, ik hoef me er totaal niet voor in te spannen. Als ik wil, kan ik zelfs in bed blijven liggen.’

Een onmetelijk universum met de aarde als enig bewoonbaar stipje? Het lijkt bijna te mooi om waar te zijn. Maar is er echt buitenaards leven, en zo ja, waar houdt het zich dan op? Of hebben ze zich al genesteld op onze planeet? In het slotdeel van ons ufo-dossier interviewt Nieuwe Revu’s Max Moszkowicz vier Amerikanen die het bestaan van uap’s (unidentified aerial phenomena) bevestigen: voormalig AATIP-directeur Luis Elizondo, documentairemakers James Fox en Jeremy Corbell en ex-militair Robert Salas. ‘De tijd is aangebroken voor onze beleidsmakers om openheid van zaken te geven.’

Ook dit nummer puilt weer uit van de fraaie fotoreportages, beeldverhalen en nieuwsfoto’s. Over honkballer Didi Gregorius, de Engelse pubs waar het pils weer klotst en hebben we de mooiste concertfoto’s van Prince in Nederland verzameld. Plus elke week een strip van Hein de Kort, de scherpste columns en de beste series, films en muziek die deze week te bieden heeft.

