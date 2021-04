‘De shovel in Lunteren kwam van extreemrechts’

Een autobrand in het Gelderse Lunteren. Nooddiensten rukken uit, net als een handjevol persfotografen dat afkomt op de melding. Omstanders hebben de persvrijheid blijkbaar niet heel hoog in het vaandel staan en gaan de journalisten met stokken te lijf. Een van de fotografen die samen met zijn vriendin aan het geweld probeert te ontsnappen, wordt met auto en al door een shovel een sloot in gekieperd. Wagen op de kop, passagiers bekneld, brandweer die ze eruit moet knippen, gewond naar het ziekenhuis, totale waanzin en in feite een poging tot doodslag.

Journalisten hebben steeds vaker te maken met verbale agressie, dreigementen en fysiek geweld. Een paar weken terug nog werden er interviewers en cameramensen bij de Mieraskerk in Krimpen aan den IJssel en de Sionkerk in Urk geschopt, geslagen en met een auto aangereden. Vorig jaar verwijderde de NOS al de logo’s van hun zendwagens vanwege aanhoudende bedreigingen.

Dit is niet zomaar een toevallig bijproduct van de verklootzakking van de samenleving. Dit is specifiek het gevolg van populistische politici die journalisten keer op keer wegzetten als leugenaars. Hier is het fascistische adagium ‘beschuldig je tegenstander van exact datgene waar je zelf schuldig aan bent’ in werking. De volksvertegenwoordigers die ‘fake news media’ roepen, zijn zelf de grootste fantasten. Ja, of je gelooft dat Donald J. Trump een zeer integere president was die enkel en alleen de waarheid sprak, maar dan zijn jij en ik snel uitgepraat.

Je hebt natuurlijk ook het type ‘journalisten’ als de Amerikaanse Alex Jones en slap Nederlands aftreksel Robert Jensen die meedoen aan deze demonisering van hun collega’s. Eveneens een gevalletje beschuldig-je-tegenstander-van-exact-datgene-enzovoorts. Ze betichten de mainstream media ervan zich voor het karretje van de ‘kartelpolitici’ te laten spannen, terwijl ze zelf een spreekbuis voor populisten zijn.

Door het alsmaar herhalen van de leugen dat journalisten leugenaars zijn – links-elitaire op-het-volk-neerkijkers bovendien – voelen bepaalde mensen zich gerechtvaardigd klop uit te delen op het moment dat enige aandacht van de pers ze even niet zo goed uitkomt. Dit keer betreft het misschien een fotograaf die op huisbrandjes, ramkraken en verkeersongelukken jaagt, maar ‘wij motten hier geen pottenkijkers!’ mag het nooit winnen van de vrije nieuwsgaring. Tenzij het je niet interesseert of de waarheid boven tafel komt, natuurlijk.

Het zijn niet de politici van de linkse partijen, de middenpartijen of VVD’ers die de geloofwaardigheid van de pers stelselmatig in twijfel trekken. Wat er in Lunteren is gebeurd, is de logische voortwoekering van een NOS-bulletin aankondigen als ‘het Fake News Journaal’. Nadat in 2002 Pim Fortuyn op het Media Park in Hilversum was vermoord, zei LPF-voorzitter Peter Langendam: ‘De kogel kwam van links.’ Nu zeg ik: ‘De shovel kwam van extreemrechts.’