‘Als dit geen bewijs is, wat dan wel?’

Het is erg moeilijk om een wetenschapper te spreken te krijgen over dit onderwerp. Er wordt meestal afwijzend en cynisch gereageerd. Waarom is dat zo?

‘Het is moeilijk om een wetenschapper voor dit onderwerp warm te krijgen. Wat volkomen onterecht is, natuurlijk. Toen ik me met dit onderwerp ben gaan bezighouden, ben ik een beetje persona non grata geworden in de wetenschappelijke wereld. Maar de realiteit haalt uiteindelijk de rigide houding van de wetenschap toch wel in.’

Waarom worden ze op dit moment niet helemaal gek van opwinding als het Pentagon beelden vrijgeeft van ufo’s, bovendien voorzien van nieuwe data en feiten. Dat is toch een vrij dwingend motief voor de wetenschap om uit te zoeken of er buitenaards leven is of niet?

‘In 2020 gaven het Pentagon en de Amerikaanse marine toe dat hun piloten talloze malen ufo’s hebben gefilmd. Men weet nog altijd niet wat voor objecten het zijn of waar ze vandaan komen, maar hun technologie is onvoorstelbaar geavanceerd. Alle betrokkenen suggereren dat ze “duidelijk niet van deze wereld zijn”. Ik heb er lang over nagedacht waarom mijn Delftse collega’s van de TU toch zo diametraal ingaan tegen wat we nu aangeleverd krijgen aan informatie en data. Die vrijgegeven Pentagon-beelden zijn toch een buitenkans? Ze hebben het allemaal gezien, maar besluiten het alsnog te diskwalificeren als onzin, zonder enig argument overigens. Het een bekend menselijk, psychologisch fenomeen om niet te accepteren wat men niet kent. Het Brookings Institution, een vooraanstaande Amerikaanse denktank, zei in de jaren 60 al dat van alle mensen die met het onderwerp ufo’s in aanraking komen, het juist wetenschappers en ingenieurs zijn die de meeste moeite hebben met dit soort onbekende fenomenen. Ze voelen zich namelijk als wetenschappers heer en meester over de natuur. Wat ze niet kennen, bestaat dus niet.’

Dus wanneer alles wat ze hebben geleerd in twijfel wordt getrokken door een onbekend fenomeen, worden ze boos en onzeker?

‘Je kunt het vergelijken met tegen een priester zeggen dat Maria niet onbevlekt is ontvangen (lacht).’

De Pentagon-beelden zijn gemaakt door Amerikaanse gevechtspiloten. Er zijn intelligent bewegende objecten te zien die volgens de piloten superieur zijn aan menselijke technologie. Dat is toch wat ze in de rechtbank een smoking gun zouden noemen? Feitelijk bewijs met meerdere ooggetuigen, camerabeelden en radardata; wat wil je nog meer?

‘Ja, dit is duidelijk bewijs dat er iets onderzocht moet worden. Alle elementen die je nodig hebt als wetenschapper zijn aanwezig: de meest geloofwaardige observanten (namelijk vele getrainde piloten), onze beste hightech-technologie die radardata oplevert en ook nog camerabeelden. En dan nog gaan al die wetenschappers met z’n allen in de contramine. Het is ongelofelijk. Zelfs collega’s die ik die beelden stuurde met de vraag “Wat vind je hier dan van?” antwoordden terug: “Jaja, en toch is het geen bewijs.”’

U bent een wetenschapper die wel wil weten wat dit is. Denkt u dat de door het Pentagon vrijgegeven beelden overtuigend bewijs zijn voor eventueel buitenaards bezoek?

‘Ik ben ingenieur in de lucht-en-ruimtevaarttechniek, dat is mijn basis. Je moet goed nadenken over wat bewijs is en wat wetenschappelijk bewijs is. In dit dossier wordt er vals gespeeld met het bewijs. We weten bijvoorbeeld dat veel informatie niet wordt gedeeld door overheidsinstanties, zoals brokstukken van zo’n object, radardata, filmbeelden en meer. Hoeveel van dit soort bewijs is er? Daar worden we van gedepriveerd. Sterker nog, er werd ons decennialang gezegd: “Het bestaat niet.” Maar nu zijn er dus wel beelden en radardata naar buiten gekomen, en nog steeds wordt het gediskwalificeerd als bewijs. Sinds de Tweede Wereldoorlog zijn vele tienduizenden goede ufo-waarnemingen gedaan. Getuigen vinden we onder getrainde waarnemers zoals burger- en militaire piloten, luchtverkeersleiders en zelfs astronauten. Vaak meerdere getuigen tegelijk en regelmatig ondersteund door radar en ander fysiek bewijs. Dan vraag ik me af wat dan wel overtuigend bewijs is. Als dit alles door de wetenschap niet serieus wordt genomen, hebben we als maatschappij een groot probleem.’