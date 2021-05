Nieuwe Revu 17 is nu uit!

‘Ik heb nog nooit een kater gehad van mijn eigen spul.’ Geldboetes van duizenden euro’s, jarenlange gevangenisstraffen en gigantische gezondheidsrisico’s. Ondanks deze risico’s produceren fanatieke hobbyisten onder de radar hun eigen sterke drank. Nieuwe Revu kreeg een lesje stoken van een Nederlandse moonshiner. ‘Als de overheid jacht op mij zou maken, hadden ze allang voor mijn deur gestaan.’

Verder in dit nummer een uitgebreid verhaal over hoe Dan Brown (die van de Da Vinci Code) op hol sloeg voor een paardentrainster uit Friesland. Dan Brown (56) is de bestverkopende schrijver op aarde. Titels als De Da Vinci Code, Het Bernini Mysterie en Inferno maakten hem niet alleen wereldberoemd, maar ook schatrijk. Door zijn Amerikaanse leven in weelde kan hij zich gemakkelijk de duurste paarden in zijn stoeterij veroorloven. Samen met zijn toenmalige vrouw Blythe Brown haalde de auteur nietsvermoedend paarden uit Friesland, totdat de paardenliefde plotseling oversloeg op het Friese paardenmeisje Judith Pietersen (36) en zijn huwelijk veranderde in een nacht-merrie.

‘Ik zou nooit hijgerige tv kunnen maken.’ Handen omhoog als je tijdens een date ooit met droge ogen een frikadel speciaal met curry en ui hebt besteld. Niet? Presentatrice Leonie ter Braak draait haar hand er niet voor om. Sterker nog: ze hield er de vader van haar kinderen aan over. ‘Ik ben een beetje one of the guys.’

Ook dit nummer puilt weer uit van de fraaie fotoreportages, beeldverhalen en nieuwsfoto’s. Zo hebben we een portfolio van alle winnende foto’s van de Sony Photography Awards, gaan we terug in de tijd met de jacht op Osama bin Laden en gaan we op stap met de Chinese Greta Thunberg. Plus elke week een strip van Hein de Kort, de scherpste columns en de beste series, films en muziek die deze week te bieden heeft.

