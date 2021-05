Nieuwe Revu 18 is nu uit!

Artis-directeur Rembrandt Sutorius: ‘De lege aanblik van het park is nog steeds een vreemde gewaarwording. Zelfs in de Tweede Wereldoorlog zijn we geen dag dicht geweest.’ Voor ons coververhaal hebben we een bijzonder interview gehad met de directeuren van drie grote dierenparken: Artis, Burgers’ Zoo & Wildlands Adventure Zoo Emmen. In de 67 officieel geregistreerde dierentuinen van ons land raakten de gevolgen van het coronavirus niet alleen mens, maar ook dier. Van de ene op de andere dag moesten ze hun deuren sluiten, waardoor velen van hen inmiddels op een kruispunt staan: stoppen of doorgaan.

‘Tuurlijk heb ik met mijn account op OnlyFans gehandeld uit een soort van paniek en ook omdat er geen financieel vooruitzicht was.’ Ons grote interview is met Ferry Doedens (30), over wie de afgelopen jaren veel te doen is geweest: de overwonnen drugsverslaving, het beëindigde contract bij GTST, het viral filmpje dat niet viral had mogen gaan. Na een periode van schaamte en een knoop in de maag heeft Doedens zich knap herpakt en probeert hij zijn leven weer op de rit te krijgen. Dat gaat met vallen en opstaan. ‘Gister had ik een kutdag, dat mag je best weten. Het is ook maar net hoe het weer die dag is.’

‘Mijn vrouw werd er op een gegeven moment knettergek van. Mensen duwden haar gewoon weg om met mij op de foto te kunnen.’ De Rotterdamse gitarist Paul Davids heeft geen platencontract, tourt niet door Nederland en doet geen moeite om op televisie te komen. Maar als hij in de VS een muziekwinkel binnenstapt, willen mensen direct met hem op de foto. Aan de vooravond van een nieuwe gitaarcursus vertelt Paul hoe hij de populairste gitaarleraar op YouTube is geworden. ‘Als tien mensen schreeuwen, val je op als enige die niet schreeuwt.’

Ook dit nummer puilt weer uit van de fraaie fotoreportages, beeldverhalen en nieuwsfoto’s. Over coronabrandhaard India, de kampioensschalen van Ajax en Nederland in de eerste dagen na de bevrijding. Plus elke week een strip van Hein de Kort, de scherpste columns en de beste series, films en muziek die deze week te bieden heeft.

Nieuwe Revu 18 is nu te koop in de winkel of hier te bestellen. Veel plezier!