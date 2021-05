Column Leon Verdonschot

‘Ik kan me niet voorstellen dat ik zelf in dit deep fake-gesprek zou trappen’

Open brief van Leon Verdonschot aan Geert Wilders. ‘Wanneer u, als voorzitter van de Kamer-commissie Buitenlandse Zaken, DENK-Kamerlid Kuzu voorstelt als lid van ‘the Think Party’, doet fake-Volkov net of hij ‘pink’ verstaat.’