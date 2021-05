Dennis Schouten: ‘PowNed kan van mij in de stront zakken’

Kun je een korte schets geven van je aftocht bij PowNed?

‘Afgelopen november moest ik op gesprek komen bij Weesie en de directeur Lucas Goes. Ik kreeg te horen dat ze “op een andere manier” met me verder wilden: ze wilden me nog één keer in de week inhuren, op freelance basis. Geen vast moment, maar op een ogenblik dat het hen uitkwam. Dat wilde ik niet, want dan moet ik dus altijd beschikbaar zijn en kan ik verder niets aannemen. Mijn mond viel open van verbazing. Ik kreeg echt het gevoel dat ik door PowNed werd afgeserveerd toen we de ledenlimiet hadden behaald. Sinds die dag ben ik niet meer gaan werken, ze mochten van mijn part in de stront zakken. Mijn contract heb ik toen meteen laten ontbinden.’

Met Dominique Weesie had je ook een vriendschappelijke band, toch?

‘Ja man. Ik kwam bij hem thuis, ik haalde zijn kinderen weleens van judo, ik at mee en ik sliep er zelfs soms. Toen van de ene op de andere dag een nieuwe directie kwam bij PowNed, is er denk ik ordinair gekozen voor de poen, in de gedachte van: we moeten de NPO te vriend houden en we gaan dus niet meer zoveel schoppen. In die nieuwe beeldvorming was het wellicht wat onhandig om Dennis Schouten binnen de gelederen te hebben.’

Voel je je verraden?

‘Ja. Best wel. Om PowNed nog weer vijf jaar in de lucht te houden, is die hele omroep omgegooid en daarin voel ik me misbruikt. Want PowNed is geen PowNed meer. Katja Schuurman, Martijn Koning, Sander Schimmelpenninck, Ferry Doedens: kom óp zeg! Dat waren de gladde BN’ers waar Weesie zo’n hekel aan had.’

Begrijp je de move van Weesie?

‘In het laatste half jaar dat ik bij PowNed werkte, hebben we geen woord meer gewisseld, waarschijnlijk omdat hij wist dat hij het roer ging omgooien en de bui al zag hangen voor mij. Tijdens het gesprek met de directie nam Lucas Goes het woord en heeft Weesie niks gezegd; ik denk dat hij zich er ongemakkelijk of schuldig over voelde.’

Nieuwe Revu 20 is vanaf woensdag te bestellen op Tijdschrift.land.