Nieuwe Revu 20 is nu uit!

Ons coververhaal gaat over Portland. Sinds de dood van George Floyd zijn er dagelijks protesten in deze stad in het noordwesten van Amerika. Overdag komen vredige Black Lives Matter-demonstranten de straat op, ’s avonds is de stad het decor van gevechten met de politie en rechtse groeperingen als de Proud Boys. Nieuwe Revu-fotograaf Eline van Nes maakte een indringend portret van Portland, een stad verscheurd door protesten.

‘PowNed en Dominique Weesie kunnen van mij in de stront zakken.’ Ons grote interview is met Dennis Schouten (25). Met veel plezier kijkt de verslaggever - die gisteren op Instagram aangaf weer te kampen met neurologische klachten - niet terug op zijn tijd bij PowNed en Veronica. Zeg maar gewoon dat het brutaaltje zich verraden voelt. Vooral door Dominique Weesie, zijn oude makker. Gelukkig heeft hij samen met Jan Roos nog de YouTube-serie Roddelpraat. ‘Dat we Gordon een bipolaire cokejunk noemden, vond hij niet zo denderend.’

‘Deze beelden zijn onaanvaardbaar. Ik kan me niet voorstellen dat deze film op televisie wordt getoond.’ Onze journalist Mark van den Tempel vond zijn oom en Indië-veteraan Bert van den Tempel (95) bereid om samen met hem te kijken naar De Oost, de eerste Nederlandse speelfilm die de excessen behandelt die plaatsvonden tijdens de Indonesische onafhankelijkheidsoorlog tussen 1945 en 1949. Het maakt de film van regisseur Jim Taihuttu bij voorbaat controversieel, want het plaatst Nederland in de hoek van de oorlogsmisdaden. Hoe kijkt een veteraan van die oorlog naar de film? ‘Hier wordt niet het hele verhaal verteld.’

‘Je kunt niet zomaar een netwerk met 15 miljoen gebruikers afsluiten omdat een deel verkeerde boodschappen verspreidt.’ Rob Monster (53), een Amerikaan met Nederlandse roots, is een vroom christen. Tegelijk is hij momenteel misschien wel de meest gehate internetondernemer van de VS. Dat zit zo: het Amerikaanse sociale netwerk Parler, toevluchtsoord voor 15 miljoen Trump-aanhangers, werd gebruikt voor de organisatie van de bestorming van het Capitool begin 2021. Amazon, Google en Apple blokkeerden daarop de site. Bij het webhostingbedrijf Epik van de Nederlandse Amerikaan Rob Monster was Parler wel welkom. Ook andere (extreemrechtse) haatsites schoot hij te hulp.

Onze journalist Mark van den Tempel schreef voor dit nummer nog een geweldig verhaal, over David Alexandre Winter. Het Eurovisie Songfestival en de Holocaust lijken onverenigbare grootheden. Toch zijn het ijkpunten in het leven van deze Nederlandse zanger, die in 1970 namens Luxemburg meedeed aan het liedjesfestijn. Feitelijk is niets gewoon aan Winters levensloop. Overlevende van concentratiekamp Bergen-Belsen, dj bij Veronica, superster in Frankrijk, autoverkoper en countryzanger in de VS. Als je zijn leven zou willen verfilmen, moet het op z’n minst een serie worden.

Ook dit nummer puilt weer uit van de fraaie fotoreportages, beeldverhalen en nieuwsfoto's. Over hoe Ajax in 1995 de Champions League won, het vervoer van de Suurhoffbrug dwars door Rotterdam en het meest ingewikkelde verkeersknooppunt ter wereld.

