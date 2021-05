‘Hoe radeloos klinkt het om een kapot gefluisterde CDA’er als laatste uitvlucht te zien?’

VVD, D66, CDA, GroenLinks en PvdA. Drie verliezers van de verkiezingen, één partij die zichzelf extreme arrogantie (en tafeldansjes) permitteert vanwege een paar zetels winst en één partij die alleen nog bestaat dankzij de kukident & het teflon van een drievoudig premier die zo diep met zijn hoofd in zijn eigen bestuursculturele reet zit, dat de houdbaarheidssticker op zijn voorhoofd onleesbaar is geworden.

Woorden als ‘bestuurscultuur’ of ‘tegenmacht’ gaan we overigens niet meer horen. Radicale ideeën zeker niet. Een nieuw sociaal contract? Ze krijgen het oude niet eens goed uitgevoerd. We gaan terug naar waar we vandaan kwamen, en gebleven zijn: bloedzuigend opportunisme, ons-kent-ons kartelvorming en met gezwollen woorden in groteske gebaren oreren over klimaat, migratie en diversiteit.

Deze coalitie, als ie er komt, geeft je alles wat je niet wil en wat je al had, komen ze halen – van je houtkachel tot je pensioenpot. Je ziet de GroenLinksers met wirschaffendas-vaandels al bij de open grenzen om nog meer religieus gehersenspoelde gelukszoekers uit achterwaartse culturen te importeren die door de VVD niet goed geregistreerd, gestatusstempeld en geïntegreerd worden, laat staan gelijkmatig gehuisvest: Natura2000-gebieden worden geconfisqueerd voor zonnepanelen en windmolens, maar niet voor betaalbare huurwoningen.

Via diezelfde grensslagboom smokkelt D66 onze grondwet blaadje voor blaadje richting Brussel in ruil voor QR-codes voor je gedigitaliseerde EU-paspoort en uitzettingsbevelen van Frans Timmermans om de boeren van hun eigen land te jagen (maar wederom niet in ruil voor woningen want dan zou de speculatiebubbel van George Soros weleens kunnen barsten).

Denk ook maar niet dat ze je thuis met rust gaan laten: de suikertaxateurs van de PvdA komen tot in je keuken, veestapelhalveerders van D66 controleren je vleesvoorraden, de tegel- en tuinhaardpolitie van GroenLinks staat straks op je stoep en als je de router moet resetten omdat het internet is uitgevallen, blijkt dat klimaatpaus Edje ‘verwarmd buitenzwembad’ Nijpels zich in je meterkast verstopt heeft om de nul te houden.

En dat allemaal omdat Mark Rutte weet dat hij niet de enige is die bereid is om alles te zeggen wat zijn kartelgenoten willen horen, om aan zijn enige ambitie – het premierschap – vastgeklonken te blijven. Hij weet dat de PvdA maar niet kan wennen aan het feit dat niemand ze nog nodig heeft, hij weet dat GroenLinks idealisme en opportunisme niet kan scheiden en hij weet dat hij Kaag kon paaien omdat ze een kut heeft: gewoon belangrijk maken dat aangeboren geboortekanaal en ze zit zo weer terug op schoot.

‘Pieter, verzin een list,’ schreeuwt het moede lijf, in het volle besef hoe radeloos het klinkt om een eenzaam strijdende, opgebrande, kapot gefluisterde en door zijn eigen partij in de rug gestoken CDA’er als laatste uitvlucht te zien.