Bluf je door Vaderdag met Perudo

Volgens het woordenboek betekent bluffen: beweren dat een situatie waarbij je zelf bent betrokken beter is dan hij werkelijk is. Wat dit met Vaderdag te maken heeft? Nou, alles eigenlijk. Want over een week is het weer Vaderdag. En waar denk je dat je pa mee bezig is als hij de zoveelste stropdas of snoeischaar als cadeautje krijgt? Precies: beweren dat een situatie waarbij hij zelf betrokken is, beter is dan hij werkelijk is. Bluffen, dus.

Gebruik je pokerface

Ons advies: probeer dit jaar eens iets anders. Gebruik Vaderdag om je vader, schoonvader, opa of partner eens écht goed in het zonnetje te zetten. Ga dit jaar in je speurtocht op zoek naar het perfecte cadeau eens een keer niet voor het gebruikelijke deo-setje of tuingereedschap, maar kies voor iets origineels waar het hele gezin van kan genieten. Wij helpen je alvast een handje op weg.

Perudo is een verrassend eenvoudige partygame waarbij bluffen centraal staat. Je kunt het thuis spelen met het hele gezin of meenemen tijdens een gezellig avondje met vrienden. Het is een dobbelspel waarbij je je pokerface nodig gaat hebben. Bluffen hoort erbij en dat maakt het éxtra leuk.

Hoe speel je Perudo?

Bij aanvang van het spel ontvangt iedere speler een dobbelbeker met vijf dobbelstenen in de bijhorende kleur. Schud de dobbelstenen in je beker, draai hem om op tafel en gluur naar je eigen score, zonder dat de andere spelers dit kunnen zien. Tijd om te gokken hoeveel dobbelstenen van een bepaald getal minimaal op tafel liggen. De startspeler doet een eerste bod waarbij hij gokt hoeveel dobbelstenen er van een bepaald getal minimaal op tafel liggen. De volgende speler kan drie verschillende acties ondernemen. Zal hij het bod verhogen, vertelt hij de waarheid of roep je zijn bluf?

Daag je vader uit!

Het leuke aan dit spel is dat het niet te lang duurt (max. 30 minuten) en zeer eenvoudig is. Ben jij de grootste bluffer in jouw gezin? Perudo win je door het beste te bluffen en door goed te gokken wat de andere spelers hebben gegooid.

Ga jij de strijd aan met jouw gezin en daag je jouw vader uit? Het is een kwestie van afwachten wie de beste pokerface heeft en de ander te slim af gaat zijn.

Perudo is o.a. verkrijgbaar bij Bol.com.