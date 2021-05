Erik Mouthaan: ‘Het is niet waar, ik heb nooit een affaire gehad met Rutte’

Huh? Wordt Mark Rutte toch weer premier? Hij had toch gelogen en iedereen vond dat toch zo verschrikkelijk?

Het is hem blijkbaar allemaal gauw vergeven. De motie van wantrouwen tegen Rutte omdat hij zou hebben gelogen over de ‘functie elders’ voor CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt, bleek zo goed als geheel van suiker en loste na een flinke regenbui als vanzelf weer op. Nu de taak van informateur Herman Tjeenk Willink erop zit en de volgende ronde in de formatie zich aandient, kunnen we eenvoudig concluderen dat een kabinet zonder de VVD op basis van de verkiezingsuitslag niet realistisch is. De VVD van Rutte is door het volk gekozen tot grootste partij, dus een kabinet zónder die liberalen zal geen meerderheid van de Kamer krijgen. En de VVD peinst er niet over om in allerijl een andere leider aan te wijzen. Een kabinet-Rutte IV is nu opnieuw de meest waarschijnlijke uitkomst van de formatie.

Mooie boel is dat voor Rutte. Heeft hij wéér geen tijd voor verkering.

Rutte is sinds 2010 minister-president. Als baas van Nederland zou je kunnen zeggen dat hij nogal wat macht heeft. En macht erotiseert. Er zullen dus genoeg vrouwen/mannen zijn bij wie het bloed wat sneller gaat stromen bij de gedachte aan een blote Mark Rutte in hun bedje. Maar Mark heeft er geen tijd voor, hij moet het land besturen. Heeft hij dan geen interesse in de liefde? Een beetje wel. Hij liet zich desgevraagd ooit eens ontvallen dat zijn ideale vrouw een combi van Sophie Hilbrand en Sacha de Boer is. En hij flirtte eens wat met presentatrice Marieke Elzinga. De roddelbladen gooiden het er ook al eens op dat Rutte van de herenliefde zou zijn. Jan Roos beweerde eens dat Rutte samen was met ene Robert. Ook werd er een romance geopperd met RTL Nieuws-correspondent Erik Mouthaan.

Wat mij betreft is het ook een groot voordeel dat hij vrijgezel is. Daardoor worden we niet aanhoudend verveeld met irrelevante berichten over zijn vrouw en kinderen

Wat vindt Mark Rutte van zichzelf?

‘Ik laat de liefde aan het lot over.’

Wat vinden wij van Mark Rutte?

Met een beetje creatief geknutsel aan de coronamaatregelen heeft de vrijgezelle Rutte de Haagse hoerenbuurt vast gauw weer open.

Jan Roos journalist en voormalig politicus

‘Een man van 54 die nog nooit een relatie heeft gehad? En dat geloven wij met z’n allen? Blijkbaar heeft hij relaties waar hij niet over wil praten, of hij moet totaal aseksueel zijn. Ik heb destijds via een bijzonder goed geïnformeerde bron uit zijn naaste omgeving het nieuwtje gekregen dat hij een relatie had met een man. Dat heb ik toen op de radio verteld, waarna er een gigantische ophef ontstond. De RVD reageerde de volgende dag met de mededeling dat meneer Rutte op dat moment geen relatie met een man onderhield. Ik ken de RVD een beetje; als zij heel snel reageren, is er iets aan de hand. Stellen dat hij op dat moment geen relatie met een man had, is iets heel anders dan ontkennen dat Rutte van de herenliefde is. Ik vind het vreemd dat we een liberale premier hebben die blijkbaar niet zo liberaal is om voor zijn eigen geaardheid uit te komen. Het zal wel te maken hebben met zijn ambities; als je een hoge baan binnen de Europese Unie wil, is het niet heel handig om uit de kast te komen, omdat de grootste fracties in het buitenland christelijk of katholiek zijn. Als dit echt zijn reden is, is het natuurlijk helemaal verschrikkelijk, dat je door je ambitie in de kast blijft zitten.’

Fajah Lourens kritische actrice

‘Ik ben teleurgesteld in Mark Rutte en het huidige corona-beleid. Ik ben bang dat als hij aan de macht blijft, we nooit meer uit deze ellende komen. Ik vind het niet kunnen dat er na een jaar nog steeds te weinig ziekenhuisbedden zijn en dat er niet veel meer personeel in de zorg wordt aangetrokken. Politici als De Jonge en Rutte leiden een crisis, terwijl ze daar helemaal niet geschikt voor zijn. Het zijn debaters, praters, in-the-box denkers, maar geen crisismanagers. Het bedrijfsleven zit vol met supergeschikte mensen die dit veel beter zouden kunnen. 17 miljoen mensen lijden door het ego van een handjevol beroepspraters die zelf gewoon hun salaris doorbetaald krijgen, terwijl de rest van Nederland kapotgaat.’

Jort Kelder goede vriend

‘Volgens mij is Rutte IV nog lang niet zeker en voor de VVD bovendien weinig aantrekkelijk als er alleen maar concessies aan links moeten worden gedaan in ruil voor behoud van het naambordje op Het Torentje. De vermoeidheid bij minstens veertien van de zeventien, maar eigenlijk álle fracties rond Rutte, verbaast me niet. De man lijkt al tien jaar een vaste waarde, ondanks conflicten en affaires van velerlei aard. En hij zegt steeds lachend dat ie blijft zolang het ’m lukt. Interessant is de frustratie die hij opwekt op het Binnenhof bij collega’s en journalisten die vooral reuring en nieuwe gezichten willen, maar tegelijkertijd krijgt hij waardering van de kiezer. Ruttes geheim? Een goed humeur, hij gunt anderen iets en weet zijn ego te bedwingen. Hij is een controlfreak en workaholic, waardoor hij inhoudelijk ook in Kamerdebatten onverslaanbaar is. En hij is even handig, joviaal als ongrijpbaar, culminerend in al dan niet goed getimed geheugenverlies. Met dat laatste is iedereen wel klaar; hij moet echt opener worden, een nieuwe stijl omhelzen. Of dat bij ’m past? Och, met zijn overlevingsinstinct en Wille zur Macht is veel mogelijk.’

Erik Mouthaan correspondent VS

‘Dit telefoontje over Rutte heeft vast met dat hardnekkige gerucht te maken? Och mijn hemel, even nadenken voor ik iets zeg. Oké: het is niet waar. Er is nooit iets gebeurd tussen Rutte en mij. Het probleem is: iedere keer als het weer wordt aangehaald, krijgt hij er ook weer vragen over. Terwijl het echt onzin is. Ik weet ook niet waar dat gerucht vandaan komt. Ik heb die man nog nooit buiten enige werkomstandigheid gesproken. Zoals ik bij elke Nederlandse politicus doe, blijf ik op kritische afstand van Rutte.’