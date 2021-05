‘Vervalste stembiljetten uit Azië zouden te herkennen zijn aan bamboevezels’

Cyber Ninja’s, bejaarde stemmentellers en de man achter een van de slechtste uitvindingen aller tijden. Het lijken de elementen van een komische B-film, gemaakt in een vervallen studio ergens in een achterafgedeelte van Hollywood. Maar niets is minder waar. Cyber Ninja’s is de onwaarschijnlijke naam van een bedrijf dat momenteel in mijn thuisstaat Arizona de stemmen van de verkiezingen hertelt met een team van bejaarde vrijwilligers, geleid door een Trump-aanhanger die heilig gelooft dat er gefraudeerd is. Ondanks alle mislukte rechtszaken en geflopte hertellingen hebben vele Republikeinen zich namelijk nog lang niet bij hun verlies neergelegd.

Natuurlijk moeten ze hertellen, lang leve de democratie.

Maar dit is waar de mislukte uitvinding in zicht komt. In de jaren 90 ontwierp ene Jovan Pulitzer de CueCat, een apparaat vergelijkbaar met de muis van je computer. Het kon speciale barcodes in papieren publicaties scannen, als een soort QR-code avant la lettre. De CueCat flopte, onder andere omdat draadloos toen nog niet echt bestond: je moest uit de luie stoel opstaan om met je tijdschrift naar de desktopcomputer te lopen voor een scan. Bovendien bleek het nogal hack-gevoelig: de gegevens van duizenden gebruikers werden gestolen. Kortom, einde CueCat: Time-magazine doopte het ironisch tot een van de vijftig slechtste uitvindingen ooit.

Jovan Pulitzer heeft intussen niet stilgezeten. Voortbordurend op zijn scannertechnologie ontwierp hij een stembiljetscanner die door Cyber Ninja’s gebruikt wordt. Aan onder andere de inkt en vouwen in het papier zou zijn apparaat kunnen aflezen of het een vervalsing betreft. Althans, dat beweert Cyber Ninja’s in een belabberd geschreven hertellingsaanvraag.

De vele spelfouten waren uiteraard een voorbode van hoe ze te werk gaan: de organisatie is nu al in de problemen geraakt vanwege onzorgvuldigheden. Zo hadden ze de deur naar de stembiljetten niet op slot gedaan en kreeg een journalist die zich als herteller had aangemeld tegen de regels in een blauwe pen (dezelfde kleur waarmee gestemd is, waardoor je makkelijk kan vervalsen). Intussen scannen de stemmentellers met het apparaat van Pulitzer op bamboevezels: volgens een obscure theorie zijn vervalste stembiljetten ingevlogen vanuit Azië, en herken je dat aan voorgenoemde microvezels.

Kortom, iedereen ziet aankomen dat de uitkomst van deze hertelling anders zal zijn dan de uitslag van november. ‘Bewijsmateriaal’ gefabriceerd met de scanners van Pulitzer zal keer op keer worden getoond op Fox en andere Trump-zenders. De verkiezingsuitslag zal het niet veranderen, die is allang erkend. Maar het zal koren op de molen zijn van complotdenkers en radicalen.

Er wordt beweerd dat Rusland en China actief het geloof in de democratie onder Amerikaanse burgers ondermijnen. Allicht doen ze dat. Maar als ik dit zo volg, heb ik het idee dat de Amerikanen daar helemaal geen hulp van buitenaf voor nodig hebben.