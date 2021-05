‘Zonder corona waren we nooit zo hard gegroeid ’

Plus: welke bijzondere Nederlandse bedrijven overleefden corona niet? En kunnen we straks nog wel naar de Efteling?

‘Wat bijzonder dat Nieuwe Revu belt,’ meldt de Rotterdamse ondernemer Hans Poulis, die kantoor houdt met zijn handelsbedrijf IGC International in de voormalige Van Nelle-fabriek, zich enthousiast aan de telefoon. ‘Maar als je een artikel schrijft in de trant van: “die Hans Poulis doet alleen even snel wat deals met mondkapjes,” dan moet ik ophangen. Want wij werken al sinds vele jaren keihard en zeer serieus en met hart en ziel aan een toonaangevend, ondernemend bedrijf dat merchandise-artikelen en consumentenproducten van hoge kwaliteit laat fabriceren in China. Zal ik daar wat over vertellen?’

Nou, graag. Want het enige dat we weten is dat IGC International het bedrijf is achter de hippe mondkapjes van het merk KAZE. We citeren de website kazeorigins.com: ‘Stay Fresh. Breathe Breezy. KAZE Face Masks. KAZE is Japanese for wind. And like the wind, it is light, cool and dynamic.’ KAZE is zo cool, dat zelfs Justin Bieber ermee rondloopt. En Jennifer Lopez, Adriana Lima en Dua Lipa.

Poulis: ‘Ja, Justin Bieber, dat had ik van tevoren ook niet kunnen bedenken. Maar om het hele verhaal te vertellen, moet ik beginnen bij 1992. Ik werkte na mijn studies toen in het mooie juweliersvak. Ik verzorgde onder meer relatiegeschenken. Dan belde Philips als er iemand 25 jaar in dienst was en kreeg diegene vervolgens een mooi gouden horloge. Langzaamaan kreeg ik steeds meer de vraag of ik ook stropdassen of pennen kon fabriceren. ‘Toevallig belandde ik in 1992 in Hongkong. En langzaamaan ging ik begrijpen hoe de hazen daar lopen en ben ik mijn eigen bedrijf begonnen. In het begin handelde ik met name in relatiegeschenken. Die liet ik in China maken en verkocht ik aan westerse multinationals. Dan moet je denken aan bijvoorbeeld tassen, textiel en handdoeken. Dat zijn we met veel plezier en passie blijven doen. En dat doen we nog steeds.

We hebben in de moei­lijkste periode 350.000 euro betaald om een vrachtlading mond­ kapjes in te laten vlie­gen. Dat zijn absurde bedragen, maar goed, je kon niet anders

‘Alleen, fast forward, in december 2019 veranderde er plotseling iets. Vanaf dat moment ontvingen we de eerste signalen uit China dat daar iets aan de hand was. Er waarde daar een griepje rond dat misschien geen griepje was. Ik dacht nog: ach, voorlopig is het toch een ver-van-ons-bedshow. Maar in januari, rondom Chinees Nieuwjaar, werden de signalen die we kregen steeds serieuzer. Vanuit Hongkong kregen we toen de vraag of we goede, medische mondkapjes voor ze hadden. Nou, die zijn we toen gaan zoeken in Europa en in de Verenigde Staten. Kun je nagaan, Europa had nog geen idee wat eraan zat te komen. Weet je nog? In de beginfase moesten we alleen even een tijdje in onze elleboog niesen en elkaar geen hand meer geven... Dat corona zo’n ongelofelijke impact zou gaan krijgen, hield niemand voor mogelijk.’

Containers verwisselen

‘Uiteindelijk kregen we de vraag of we ook aan Nederlandse ziekenhuizen medische mondkapjes konden leveren. Maar toen was inmiddels de halve wereld op zoek naar die dingen. Containers met dergelijke mondkapjes erin werden aan de hoogste bieder doorverkocht – terwijl ze al verkocht waren. Dus het was goed opletten.

‘Ook het in de gaten houden van de kwaliteit was een constante uitdaging. De inhoud van de containers werd nogal eens verwisseld. Dan zaten er ineens mondkapjes in van D-kwaliteit in plaats van topklasse. En het was een heel karwei om die containers in te laten vliegen. Vrachtruimte in een vliegtuig was er bijna niet door de grote vraag ernaar en je moest op een bepaald moment per opbod aankopen. We hebben in de moeilijkste periode 350.000 euro betaald om een vrachtlading mondkapjes in te laten vliegen. Dat zijn absurde bedragen, maar goed, je kon niet anders.

‘Ondertussen bedacht ik om aan die medische mondkapjes een twist te geven, zodat het een leuk én nuttig consumentenproduct wordt. Hebben we de kapjes een kleurtje gegeven en gezorgd voor draagcomfort. Er zit een sponsje in voor op je neus, en het is voorzien van verstelbare elastieken. Het kapje sluit heel goed aan op het gezicht. Het ziet er fantastisch uit en met 98 procent filtratie is het een high-end topproduct. Dat is KAZE geworden, een heel populair merk inmiddels. Maar we hebben niemand betaald, nee, ook Justin Bieber niet. Er zijn een paar doosjes opgestuurd naar zogenaamde influencers en die zijn de mondkapjes gaan dragen. Justin Bieber en zijn vrienden kennelijk ook. Maar nogmaals, ons bedrijf IGC International bestaat sinds 1992 en wij doen veel meer dan alleen KAZE en medische mondkapjes.’

Een dikke wachtlijst

‘Ik heb tweeduizend patiënten op de wachtlijst,’ vertelt zorgondernemer Kobus Dijkhorst van de Nederlandse Obesitas Kliniek (NOK) aan de telefoon. U zegt? Tweeduizend? ‘Ja, tweeduizend. Maar dat betekent niet direct dat we opeens tweeduizend patiënten méér hebben. Dat is de achterstand opgelopen door covid-19. Maar in het algemeen kun je wel zeggen dat we ook meer aanloop hebben gekregen sinds de uitbraak van corona.’ Mensen die te zwaar zijn, of zelfs veel te zwaar – morbide obesitas – lopen extra gezondheidsgevaar als ze corona krijgen. Dat verklaart waarom de negen Nederlandse vestigingen van NOK het momenteel drukker hebben dan ooit. De Nederlandse Obesitas Kliniek verzorgt maagverkleinende operaties en het voortraject en de nazorg daarvan. Maar de klinieken bieden ook andere behandelingen aan om overtollig lichaamsgewicht definitief kwijt te raken. Dijkhorst: ‘We hebben bijvoorbeeld als alternatief de Elipse-maagballon, een vrij revolutionaire behandelmethode, omdat de ballon in twintig minuten wordt geplaatst zonder medische ingreep. Die methode leidt gemiddeld tot een gewichtsverlies van 14 kilo.’

Hoe werkt nou precies zo’n wonderballon?

‘Vrij eenvoudig. Je slikt een capsule in en die wordt daarna opgevuld met een vloeistof. De ballon geeft je vervolgens een vol gevoel, waardoor je minder eet. Je valt af, maar zonder het hongergevoel waar reguliere diëten vaak voor zorgen. Sinds corona komt er steeds meer vraag naar. In 2019 plaatsten we net geen driehonderd ballonnen, vorig jaar naar schatting vijfhonderd. Ik heb de exacte cijfers nog niet.’

Ik vind corona niet zo vervelend als iedereen. En ik weet waar ik over praat, want ik heb het gehad

En als je geen zin hebt in een maagballon, wat biedt u dan nog meer?

‘Wij zijn altijd op zoek naar de nieuwste methoden om af te vallen. We verwachten veel van een zogenaamde prikpil. Door middel van kleine prikjes verlies je lichaamsgewicht. We bieden deze bijzondere methode al aan, aan mensen met een BMI die minimaal tussen de 27 en 30 ligt. Je verliest binnen zes maanden 8 tot 12 procent van je gewicht. Wij denken dat met de prikpillen in de nabije toekomst nog veel meer succes kan worden behaald. Er wordt momenteel heel veel wetenschappelijk onderzoek naar gedaan, mede door de uitbraak van het coronavirus. We volgen de nieuwe ontwikkelingen op de voet.’

Is corona voor u een geschenk, kijkend naar de omzet?

‘Ik vind corona net zo vervelend als iedereen. En ik weet waarover ik praat, want ik heb het gehad. Vrij snel al. Ik was er niet heel ziek van, wel veel hoofdpijn en ik was ontzettend moe. Maar weet je, wij hadden corona helemaal niet nodig. Er vinden zo’n 12.000 maagverkleiningen per jaar plaats en wij begeleiden bijna de helft van die operaties, dat zijn er 5500. We hebben het daarmee druk zat. Om je een idee te geven, de Nederlandse Obesitas Kliniek is opgericht in 1993. In 2007 is het verkocht aan mijn voormalige zakenpartner en in 2009 kwam ik erbij. Toen hadden we een omzet van 2,5 miljoen euro en nu zitten we rond de 50 miljoen. Maar het draait niet om omzet.’

Kobus Dijkhorst van de Nederlandse Obesitas Kliniek.

Niet?

‘Nee. We vinden het een uitdaging om de beste multidisciplinaire zorg te verlenen, waar mensen beter van worden. We richten ons op het verbeteren en verrijken van zorg door nieuwe e-health-toepassingen te introduceren. Een operatie om af te vallen is niet het belangrijkste. Het belangrijkste is dat mensen hun gedrag veranderen. Het gedrag van te veel eten en vaak ook het gedrag van verkeerd eten – te veel frituur, te vet, te zout, te zoet. Wat dat betreft is het wel een goede zaak dat corona ervoor gezorgd heeft dat de aandacht voor obesitas is gegroeid. Te dik zijn is gewoon echt niet goed voor je.’

Maar het is toch wel lekker dat de klinieken zo prettig lopen?

‘Als zorgondernemer ben ik trots op onze medewerkers en op onze resultaten. En ja, dan vind ik het ook heel gaaf dat we nu bijvoorbeeld ook een kliniek hebben in Dubai en Abu Dhabi. Maar ik hoop dat corona snel onder controle is. Dan kunnen we allemaal ons leven weer oppakken. Want je staat nu toch stil. En het wordt wat saai zo langzamerhand, ook al ben ik zoals altijd hard aan het werk. Nu met name om de wachtlijst weg te werken om iedereen zo snel mogelijk van de juiste zorg te kunnen voorzien.’

De elektrische coronafiets

De broers Ties en Taco Carlier zagen corona met angst en beven komen. Ze zijn de oprichters van het hippe elektrische fietsenmerk VanMoof, anno 2009. En nu komt het: VanMoof heeft géén eigen fietsenfabriek. De onderdelen van de fietsen komen overal en nergens vandaan, worden vernuftig in elkaar geschoven en voilà: een high-end elektrische fiets. Maar hoe kom je aan fietsonderdelen als ineens de halve wereld op slot gaat? ‘2020 was voor ons een bizar jaar,’ vertelt Taco Carlier aan de telefoon. Hij is net herstellende van een griep (‘géén corona!), maar aan zijn enthousiaste manier van vertellen zou je dat niet zeggen. ‘Het was een gekkenhuis. Terwijl, in februari vorig jaar lag ineens alles stil. We verkochten drie, vier weken lang bijna geen fietsen meer en we hadden moeite om de onderdelen voor onze fietsen hier te krijgen.

Ties Carlier van VanMoof

‘Elk onderdeel van een VanMoof-fiets is uniek. We ontwerpen alles zelf en vervolgens laten we de onderdelen maken door fabrieken die het betreffende onderdeel het allerbeste kunnen fabriceren. Dat is anders dan bij andere fietsenmerken. Bij 95 procent van de fietsen komt elk onderdeel van de plank. Dat is een standaard pedaal of een standaard stuur. Voor ons wordt alles speciaal geproduceerd, de onderdelen komen uit de hele wereld. Dat systeem noem je een verticaal geïntegreerde supply chain, ja, ik kan er ook niks aan doen. Maar het is uiteindelijk wél onze redding geweest.’ Redding? Redding. Want drie, vier weken rust bleek een stilte voor de storm. De elektrische fietsen van VanMoof vlogen de deur uit, de broers- Carlier konden het zelf ook niet geloven. Een fiets was nog niet in elkaar gezet of hij was al verkocht. Er was nog net geen wachtlijst. De omzet ging van 40 miljoen euro (2019) naar 100 miljoen het jaar erop. ‘Doordat onze onderdelen in speciale fabrieken worden gemaakt, konden wij snel opschalen om aan de snelgroeiende vraag te voldoen. Je zegt tegen je leverancier dat je geen duizend wielen wil, maar vijfduizend. Als je onderdelen wilt hebben die ook worden geleverd aan andere fietsenmakers, dan moet je maar zien of dat kan. Want wil zo’n fabriek aan jouw concurrent nee verkopen, omdat jij meer wilt hebben? Die concurrent van jou is voor de fabriek een klant.’

Check. Maar waarom verdrievoudigde (!) de verkoop van de fietsen van VanMoof tijdens corona? ‘Eerlijk is eerlijk, vóór corona ging het met ons al goed. Mensen zijn meer bewust met het milieu bezig, met het klimaat. Laten de auto vaker staan. En een elektrische fiets is, zeker voor forensen, een fantastisch alternatief. 50 procent van de mensen die forensen, legt gemiddeld een slordige 15 kilometer naar het bedrijf af. Met een elektrische fiets kom je nooit bezweet aan op je werk, maar wel lekker fris.

Taco Carlier van VanMoof

‘Corona heeft geholpen om die trend te versnellen. De mensen waren de lockdowns beu, het binnenzitten. En ze wilden niet het openbaar vervoer in vanwege mogelijk besmettingsgevaar. En je moet niet vergeten dat we over de hele wereld verkopen. In Amsterdam red je het eventueel ook prima op een standaardfiets. Maar ga dat eens proberen in New York, Parijs of Tokio. Daar is het drie maanden van het jaar véél te warm om te fietsen op een gewone fiets. En probeer San Francisco eens te bedwingen op een omafiets.’

Armin van Buuren

De verkoop van elektrische fietsen van VanMoof zat dus al in de lift, maar corona versnelde het succes van het merk extra. ‘Zonder corona waren we nooit zo hard gegroeid. We zijn er wel heel erg blij mee, want werken met een verticaal geïntegreerde supply chain kan alleen winstgevend worden als je heel veel volume draait.’

Wacht even, de omzet verdubbelde dankzij corona ruimschoots, maar VanMoof maakt geen winst? ‘Exacte cijfers kan ik je niet geven, want die communiceren wij niet. Maar we maken geen winst, dat klopt. Dat is niet erg, daar hoeft niemand van te schrikken, we zetten in op groei. Dat is onze strategie. Dan komt die winst vanzelf. Binnen drie jaar willen we naar een miljard euro omzet. Als we dat halen, zijn we tevreden. Als we dat niet halen, dan zijn we niet tevreden.’

Een miljard euro omzet? Kan Revu aandelen VanMoof kopen? Carlier lacht. ‘Nog niet, maar je weet nooit. De fietsen heten trouwens VanMoof, omdat “moof” komt van movement, van beweging. En “Van”, spreek uit fen, dat vonden we leuk. Met een knipoog naar Armin van Buren.’

Is corona nou een vloek of een zegen voor de broers? ‘Beide. 2020 was voor ons hartstikke mooi, of ik moet eigenlijk zeggen, bijzonder om mee te maken, hoe triest die pandemie natuurlijk ook is. Gelukkig lijkt het erop dat het ergste nu wel achter de rug is. En weet je wat ik ga doen zodra corona voorbij is? Slapen. Ik denk een week of drie! Want sinds corona werk ik 80 uur per week.’