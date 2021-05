Nieuwe Revu 21 is nu uit!

‘Ik doe alles vanuit een lolletje, zeg maar.’ Op de cover van het nieuwe nummer staat onze grote held Donnie. Van Toto en Febo tot Rijksoverheid; de grote bedrijven weten rapper Donnie goed te vinden om hun marktwaarde op te krikken. Maar hij maakt niet voor iedereen reclame. ‘Het is geen all you can eat-restaurant waarin ik alles pak wat wordt voorgeschoteld.’ Zo is het, Donnie. Maar wat wil de rapper dan wel? ‘Ik wil later een eigen snackbar: Donnie’s vreetschuur, niks goedkoop alles duur, maar wel puur natuur.’

Minstens zo bijzonder is ons interview met misdaadjournalist Bas van Hout, oftewel: de levenslessen van een Wallenkind. In zijn jonge jaren dopte Van Hout zijn eigen boontjes. Wat hij van zijn moeder ontving, was slaag en dagenlange opsluiting in de koude zolderkast. Zijn leven veranderde toen Zwarte Joop, destijds de penozekoning van Amsterdam, hem onder zijn vleugels nam. Elitepauper-schrijver Freek van Kraaikamp schreef dit verhaal over de man die opgroeide tussen de criminelen en hoeren. ‘Als ik met een Willem Holleeder spreek, dan ben ik wel wie ik ben. Voor mij is het geen film, maar gewoon mijn leven.’

‘Zo goed als The Beatles kunnen wij niet meer zijn.’ Leon Verdonschot interviewde een van zijn muzikale helden, Steven Van Zandt alias Little Steven. Niet alleen Bruce Springsteen wordt alleen maar productiever tijdens het vorderen van de leeftijd, dat geldt ook voor zijn jeugdvriend en rechterhand Little Steven (70). Van de zanger/gitarist/acteur verscheen onlangs een ode aan The Beatles, verschijnt volgende maand een nieuw livealbum en dit najaar een autobiografie. ‘In commercieel opzicht is domheid de enige constante factor in mijn loopbaan geweest. Als carrière is het mislukt, maar ik zag het als een zoektocht.’

Ook dit nummer puilt weer uit van de fraaie fotoreportages, beeldverhalen en nieuwsfoto’s. Over promotiekampioenen (hello Go Ahead Eagles) en degradatieklanten (bye bye ADO), de vervuilende achterzijde van het klaterende Bitcoin-goud en hoe het Groningse gas in zestig jaar tijd van onze vriend uitgroeide tot onze vijand. Plus elke week een strip van Hein de Kort, de scherpste columns en de beste series, films en muziek die deze week te bieden heeft.

Nieuwe Revu 21 is nu te koop in de winkel of hier te bestellen. Veel plezier!