‘Dat Van de Beek in de voorselectie van Oranje zit is eigenlijk een gotspe’

Toen ik begin november op deze plek schreef dat de transfer van Donny van de Beek van Ajax naar Manchester United uit leek te draaien op een typisch gevalletje ‘te jong, te snel’ had ik al snel zijn zaakwaarnemer aan de lijn. In het kort kwam het erop neer dat mijn kritiek veel te prematuur was, dat Donny nog even moest wennen aan de nieuwe omstandigheden, dat United hem natuurlijk niet voor niets de Noordzee had overgeheveld en nog veel meer vergoelijkende bla-bla. Ik nam het ter kennisgeving aan, keuvelde nog wat zinnen aan elkaar en sloot af met de mededeling dat we de ontwikkeling van zijn pupil goed in de gaten zouden houden. En ja, misschien zou het nog goed komen. Eerste schijn kan nog weleens bedrieglijk zijn.

Afijn, we zijn een half jaar verder, en liever had ik achteraf niet gelijk gehad, maar hoe verloren kan een seizoen zijn? Dan ben je 23, inmiddels 24 jaar, in de kracht van je leven, met de mogelijkheid om in de mooiste league van het heelal te spelen en dan kom je niet verder dan wat spaarzame invalbeurtjes of basisplaatsen in een bekercompetitie die vernoemd is naar een Thais energiedrankje. En dan enkel nog als de tegenstand niet al te serieus is. Eenmaal beland in de halve finale van de Carabao Cup, met stadgenoot City als opponent, fungeert de Nederlander weer als reservemateriaal en mag hij in de 88ste minuut bij een 0-2 stand invallen... Ik heb de statistieken niet bij de hand, maar ik denk dat de totale speeltijd van Van de Beek in de Premier League niet veel verder reikt dan een potje of vijf, zes. Dat is in een overladen Engels seizoen niet bijster veel.

Toevallig zag ik ’m laatst weer eens opdraven vanaf de eerste minuut in een potje tegen Leicester City. En dan zal je altijd zien dat de uitvoering weer eens ondermaats is (1-2 nederlaag) en dat Van de Beek geen schim is van de Ajax-motor die hij ooit was. En dat is ook meteen de valkuil voor Ajacieden die verder willen in het voetballeven. Die denken dat het niveau van ons voetbal voldoende is om een toptransfer te maken. Maar welke speler uit de eredivisie stootte de laatste jaren gelijk door naar de top van een vooraanstaande competitie? Nee, ook Hakim Ziyech niet bij Chelsea of Steven Bergwijn bij de Spurs. Want de zeeën van ruimte hier, zijn in Engeland slechts smalle beekjes, waarin je enkel met een duizelingwekkende handelingssnelheid op de been blijft. En tja, daar hebben we Van de Beek dit seizoen niet op kunnen betrappen.

Ik verwacht dit keer dan ook geen telefoontje van de zaakwaarnemer. Of misschien ook wel. ‘Je had gelijk, dit was een verloren seizoen. Domme keus,’ of andere woorden van die strekking. Dat Van de Beek gewoon in de voorselectie van het Nederlands elftal zit voor het komende EK is eigenlijk een gotspe. Dat zal ongetwijfeld te maken hebben met het feit dat zowel de bondscoach als de United-reservist bij dezelfde zaakwaarnemer zit. Terwijl schoonzoon-in-spe Calvin Stengs rücksichtslos werd geschrapt uit de selectie. Maar ja, zaken gaan voor het meisje, hè?