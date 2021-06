Patricia Paay over 39 jaar jongere partner: ‘Door zijn ogen zie ik de wereld weer heel anders’

Voordelen

Welke voordelen het kent om getrouwd te zijn met een man die 39 jaar jonger is? Daar hoeft Patricia niet lang over na te denken. “Het fijne van een jongere partner is de manier waarop je elkaar kunt aanvullen”, vertelt ze aan het blad. “Ik leg mijn levenservaring op tafel, terwijl hij me weer op een moderne manier naar het leven van nu laat kijken.”

“Zonder hem was ik misschien te veel in het verleden blijven hangen en had ik ook anders op dingen gereageerd. Wat sneller gedacht: laat maar zitten in plaats van: leuk, gaan we doen, zoals nu het geval is. Door zijn ogen zie ik de wereld weer heel anders. Robbert is ontzettend ondernemend en trekt mij daar vaak genoeg in mee. Op mijn beurt leer ik hem weer wat bewuster van de dingen te genieten. Even stilstaan en kijken wat je hebt, want voor al dat andere heb je je hele leven nog. Er is geen haast, alles op z’n tijd.”

Vooroordelen

Voor iemand over wie het vooroordeel bestaat dat ze voortdurend jonge vriendjes heeft, heeft Patricia een behoorlijk stabiele basis gecreëerd. “Daarom heet het ook een vooroordeel. Niet op feiten gebaseerd”, stelt de presentatrice hierover.

“Iedereen heeft z’n eigen gedachten en als je me niet goed kent, denk je misschien de verkeerde richting op. Niet iedereen vindt mij leuk, dat is nu eenmaal zo. Ik loop reeds 54 jaar mee op televisie en heb het allemaal al eens gehoord. Ik maak me daarom niet zo druk en vecht er ook niet tegen. Het is wat het is.”

“Via Instagram sta ik wat directer in contact met mensen, die over het algemeen heel lief en leuk reageren. En kom ik mensen op straat tegen, dan is het altijd: ‘Hé Patries, wat leuk. Kom je er effe bij zitten?’ Dat enthousiasme maakt me heel dankbaar. Die paar negatievelingen onder een foto verwijderen we gewoon weer. Eén muisklik en klaar.”

