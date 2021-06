Patricia Paay over Playboy-shoots: ‘Ik schaam me nergens voor en ben trots op mezelf en m’n lichaam’ 

In 2009 was Paay met haar zestig jaar het oudste model ter wereld dat op de cover van Playboy pronkte. “En dan te bedenken dat het m’n derde was”, vertelt Paay hierover aan Nieuwe Revu. “Ik had er namelijk daarvoor al twee gedaan in 1984 en in 1966.”

Geen moeite met bloot

Het moge duidelijk zijn dat Paay niet vies is van een beetje naakt. “Van huis uit zijn wij Paaytjes nooit zo moeilijk met bloot”, stelt La Paay. “Toen mijn ex-man Adam Curry, dochter Christina en ik nog een gezin vormden, liepen we thuis vaak genoeg zonder kleren rond. Ik schaam me nergens voor en ben trots op mezelf en m’n lichaam.”

“Ook mijn ouders hebben er nooit moeite mee gehad dat ik in de Playboy stond. ‘Je bent toch ook mooi,’ zei mijn vader altijd. Ik heb altijd zulke leuke, lieve ouders gehad die nooit de boel afkatten en geloofden in andermans kunnen. Toen Christina twee jaar geleden een soortgelijke shoot deed voor L’Homo was ik als moeder ook apetrots.’

Cover ingelijst

De presentatrice is trots op wat ze heeft gepresteerd en heeft zelfs jarenlang haar eigen cover in de slaapkamer aan de muur gehad. “Ja”, geeft Paay toe, “maar mag ik dat even uitleggen?”

“Dat ding zat in een grote lijst en moest op zolder komen te staan. Daar bewaar ik bijvoorbeeld ook m’n gouden platen in een doos. Ik ben namelijk geen Gerard Joling die z’n hele huis ermee volhangt, haha. De lijst paste echter niet door het luikje naar boven en dus stelde m’n man Robbert voor dat ding aan de muur te hangen. Ook hij vond dat ik er trots op moet zijn. Werd ik ineens elke ochtend wakker met een stel glimmende benen voor m’n neus met daarboven een hartstikke jong koppie. Dat was in ons vorige huis in Brabant. Nu staat die cover netjes in de berging, waar hij ook blijft. Hoe vaak Robbert ook aandringt.’

