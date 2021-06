Nieuwe Revu 22 is nu uit!

Op de cover deze week onze grote wielerheld Tom Dumoulin. Of beter gezegd: Tom 2.0. Toen hij begin dit jaar van zijn fiets stapte, voelde het alsof er ‘een rugzak van 100 kilogram af is gegaan.’ Op bezoek bij de Amstel Gold Race begon het weer te kriebelen. En nu heeft hij de knoop doorgehakt: Tom Dumoulin gaat weer koersen. Eerst in de Ronde van Zwitserland. Maar zijn stip op de horizon ligt in Tokio, waar hij zijn klasse hoopt te kunnen etaleren op de olympische tijdrit. En daarna? Dat ziet Tom dan wel weer. De Vlaamse wielerverslaggever Michel Wuyts over de kansen van Dumoulin: ‘Ik zou hem zeker nog niet afschrijven.’

‘Volgens Gjordan wilde hij niet schieten, maar kón hij niet anders. Hij dacht: ze gaan mijn broer vermoorden. “Het waren koude, kille monsters.”’ Onze misdaadjournalist Erik Brouwer komt in dit nummer met een groot verhaal over een dubbele moord in Café Istanbul in winkelcentrum Malvert, in de beruchte Nijmeegse wijk Dukenburg. Wanneer Björn en Gjordan D. in mei 2016 het café binnenstappen, volgt een geweldsexplosie. Twee broers van Marokkaanse afkomst worden in het bloedbad doorzeefd met achttien kogels. Het zoveelste bewijs dat niet alleen in de coke-, meth- of heroïnewereld met het leven wordt gespot, maar dat het ook in de hennepteelt gruwelijk uit de hand kan lopen.

‘Ik schaam me nergens meer voor.’ Ons grote interview is deze week met Patricia Paay. Na pracht, praal, seks, geld en rechtszaken, is ze op haar 72ste in rustiger vaarwater beland. In dit nummer blikt ze uitgebreid terug op haar Playboy-shoots, haar huwelijk met Adam Curry en haar nieuwe partner, de 33-jarige Robbert. ‘Zonder hem was ik misschien te veel in het verleden blijven hangen en had ik ook anders op dingen gereageerd. Wat sneller gedacht: laat maar zitten in plaats van: leuk, gaan we doen, zoals nu het geval is.’

Het is dertig jaar geleden dat de rapgroep N.W.A. de strijd tegen onderdrukking van zwarte Amerikanen voortzette met hun laatste album Niggaz4Life. Onze journalist Ryan Claus schreef er een uitgebreid verhaal over. Na de dood van George Floyd schoten de digitale streams van de N.W.A.-klassieker Fuck tha Police met 300 procent omhoog. De protestmuziek van de roemruchte rapgroep uit Compton is sindsdien uitgegroeid tot de soundtrack van de wereldwijde Black Lives Matter-demonstranten. Ice Cube: ‘Wij waren pas negentien toen wij dat liedje maakten. Wie had ooit gedacht dat het op mijn 51ste nog steeds relevant zou zijn? Hoe ik mij daardoor voel? Zwart. We zijn nog helemaal niets opgeschoten.’

Ook dit nummer puilt weer uit van de fraaie fotoreportages, beeldverhalen en nieuwsfoto’s. Over de sluimerende stadsguerrilla in de Franse banlieues, het bliksembezoek van de Beatles aan Blokker (het dorp, niet de winkel) en over een verjaardagspartijtje in platgebombardeerd Gaza. Plus elke week een strip van Hein de Kort, de scherpste columns en de beste series, films en muziek die deze week te bieden heeft.

