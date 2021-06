Britt Dekker: ‘In het begin dachten ze dat ik dom was’

Een aardige opmars aan het maken, die Dekker?

Nou, zeg dat. De Purmerendse was als 17-jarige een van de meest hilarische en spraakmakende deelneemsters aan het datingprogramma Take Me Out van Eddy Zoëy. Het is alweer twaalf jaar geleden dat Dekker in maar liefst 65 af leveringen liet zien wat voor primairs ze er allemaal uit kan f lappen en hoe talentvol ze is in dom overkomen, ondanks haar havo-diploma. Aan het einde van haar deelname aan de vrijgezellenshow was er nog steeds geen gek gevonden die dagelijks in haar omgeving wilde verblijven. Dat veranderde toen ze twee jaar later in Playboy verscheen. Zelfs haar wiskundeleraar maakte een opmerking over Dekkers jetsers. Heden ten dage is ze met geen tien paarden van de beeldbuis af te sjorren. Ze presenteert voor SBS6 We Want More met Wendy van Dijk, First & Last met Martien Meiland, zit als panellid in Wie van de Drie, speelde een hoofdrol in de bioscoopfilm White Star en presenteert samen met Ron Boszhard Zappsport: The Battle.

In het begin dachten ze dat ik dom was. Dat vond ik niet erg, want ik hield ook alleen van paarden en honden

Ze schijnt aardig wat op te strijken met het uithangen van het domme blondje?

Ten eerste: ze is dus niet dom. Ze is een flapuit, ze zegt wat ze denkt. En in dat denkproces treden soms wat oneffenheden op, niet te verwarren met domheid. Toen ze over haar prijs van 30.000 euro bij Echte Meisjes in de Jungle sprak, dacht ze serieus dat dat bijna een miljoen was. Over centen heeft Dekker niks te klagen. In ruil voor het maken van vier programma’s bij Talpa kreeg ze van John de Mol een peperduur paard, George. Dat zorgde trouwens voor een berg gesteggel met de belastingdienst, die twijfelde of George nou loon was of niet.

Ik zit hier net naar die gore bek van die Britt Dekker te kijken, dus dan is het altijd goed hè? Hoewel ze wel iets te veel op tv komt, die slet

Wat vindt Britt Dekker van zichzelf?

‘In het begin dachten ze dat ik dom was. Dat vond ik niet erg, want ik had echt geen kennis van de wereld, ik hield alleen van paarden en honden.’

Wat vinden wij van Britt Dekker?

Een goede doelen-gift van Britt ter waarde van 70.000 euro deed ze af als een maandsalaris. Daar willen wij ook wel even dom voor overkomen.

EDDY ZOËY presentator

‘Rondom Britt Dekker heb ik weleens credits gekregen die ik niet zo heb verdiend. Men denkt dat ik haar heb ontdekt in Take Me Out, maar dat ben ik zeker niet hoor. Het was eindredactrice Soraya den Boogert die de eerste selectie maakte uit alle aanmeldingen en aanvoelde dat Britt in het programma moest staan. En creative director Raul ter Linden van Blue Circle zei tegen me dat ik elke aflevering minimaal even één keer naar haar toe zou moeten gaan, omdat dat goed zou zijn voor het programma. Ik zeg je eerlijk dat ik in die tijd ook het gevoel had dat we Britt tegen zichzelf moesten beschermen. Tegelijk vond ik haar een ontzettend leuke meid, ook buiten de opnames om. Ze kwam met een taart voor de redactie, omdat ze het zo leuk vond. Wat ik wel meteen door had: dit meisje heeft geen filter. Alles wat ze denkt, dat zegt ze. Dat maakt haar heel authentiek. De opnames van Take Me Out stonden er altijd in één keer op, er werd niet in geknipt. Eenmaal is er iets uitgehaald. Toen maakte ik een grap over Britt. Die viel niet goed. Hoe dat ging? Iemand zei iets in het Engels, waarna Britt zei: “Ik ken ook helemaal geen Engels verstaan.” Toen zei ik: “Leer jij nou eerst maar eens Nederlands.” Ze was toen al zo’n publiekslieveling, dat niemand het leuk vond. We kwamen er zelf achter dat Britt een fenomeen aan het worden was. Iedereen dacht altijd: dat meisje is een beetje van de wereld en ze is niet zo pienter. Maar ze is hartstikke slim. Ze zegt alles wat haar te binnen schiet en als het ten nadele van zichzelf is, dan boeit haar dat niet. Dat vind ik echt mooi aan haar.’

Ik maakte een grap over haar, die viel niet goed

ANNETTE VAN TRIGT ex-sportpresentator

‘Ik maak tegenwoordig documentaires en veel daarvan spelen zich af in de paardenwereld. Zo heb ik ook de documentairereeks Opgezadeld met Britt gemaakt, een serie over haar paard George. Ze is spontaan, ongefilterd en als ze goed in haar energie zit, is ze prettig om mee te werken. Als ze in de stal is of bij de paarden, dan gaat die goede energie vanzelf. Dat was overigens nog wel een dilemma, want de stal is de enige plek waar ze volledig vrij is en helemaal zichzelf. Als je daar dan ook nog een camera op zet... In het begin was het best lastig, maar we hebben echt een geweldige tijd gehad samen en ook veel gelachen. Ze is een fantastische meid om mee te werken. Ik hoop dat ze zichzelf blijft en vooral geen presenteercursussen enzo gaat volgen. Ze moet geen dingen doen die niet bij haar passen.’

Ze is spontaan en ongefilterd

RON BOSZHARD collega

‘Ik werk nu drie jaar met haar samen en ik zie haar twee keer per week. Britt is een fenomeen. Ze denkt niet al te lang na over wat ze zegt, maar soms komen er dingen uit waarvan ik denk: dat is nog filosofisch ook. Britt is niet dom. Het is ook geen typetje dat ze speelt, want dat kan iemand nooit zo lang volhouden. Bovendien: als je wordt nagedaan in De TV Kantine, dan heb je het ver geschopt volgens mij. Ze is een lieve meid met een hart van goud. Britt is nu meer dan tien jaar op tv. De komende tien jaar kan ze nog meer gaan ontdekken waar ze goed in is en waar ze niet goed in is. Als ze ontdekt waar ze heel erg goed in is, dan kan ze nog heel lang meegaan op televisie.’

Ze denkt niet lang na over wat ze zegt

MAARTEN BLOEM Playboy-baas

‘Tien jaar geleden stond Britt in Playboy. De foto’s waren een beetje té gestileerd naar mijn smaak, naturel zou haar ook staan. Ik zou haar zeker weer in het blad willen hebben, want ze wordt er met de jaren alleen maar leuker en zelfverzekerder op. Of ze een lekker wijf is? Britt Dekker is blond en heeft humor: what’s not to like? Een minder leuke kant aan haar: ik ben zelf bang voor paarden, dus als mensen daarover door hinniken, ergert dat na een poos. Ze strooit volgens mij nog steeds met geestige uitspraken en komt authentiek over. Dat is al heel wat in nep tv-land, nietwaar?’