Leontine Ruiters: ‘Liefde hoeft niet perfect te zijn, zolang het maar echt is’

Niet iedere vrouw zal begrijpen dat Leontine haar hand over haar hart strijkt?

Nou, inderdaad. De meeste mannen die vreemdgaan, kunnen doorgaans definitief hun biezen pakken. Van Marco Borsato wordt beweerd dat hij onder anderen iets heeft gehad met zangeres Maan. Ook zou hij een affaire met pianiste en zangeres Iris Hond hebben gehad. Daarnaast zou Leontine per ongeluk foto’s onder ogen hebben gekregen van Marco die innig zoende met zijn secretaresse tijdens een ski-tripje. Menig vrouw zou zo’n vent met zijn voorhuid aan de schandpaal hebben genageld.

Liefde hoeft niet perfect te zijn, zolang het maar echt is

Waarom doet Leontine dat niet?

Hun relatie kan geheimen hebben waar de buitenwereld geen weet van heeft. Leontine heeft zichzelf een tijdlang weggecijferd om de carrière van Marco voorrang te geven, maar zij heeft er misschien ook veel voor teruggekregen. Als Marco er tijdens zijn razend drukke loopbaan altijd is geweest voor zijn vrouw en hun kinderen en altijd rekening heeft gehouden met zijn gezin, kan zich een onverwoestbare liefde hebben ontwikkeld. In dat geval hoeft niet alles kapot te zijn geëjaculeerd door een paar geile buien van hengstige Marco.

Wat vindt Leontine Ruiters van zichzelf?

‘Liefde hoeft niet perfect te zijn, zolang het maar echt is.’

Leontine is niet bepaald een vrouw die zich verdiept in wereldvraagstukken of nauwe contacten onderhoudt met de intelligentsia in de hoofdstedelijke grachtengordel

Wat vinden wij van Leontine Ruiters?

Dat zij in deze leugen moest belanden heeft haar niet alleen verward, maar ook verwond. Want zijn lijf is aangeraakt door vreemde handen en er zaten vreemde lippen aan zijn mond.

SUSANNE DONDERS relatietherapeut

‘In mijn spreekkamer ontmoet ik stellen die mij zeggen dat ze na het overspel van een van beiden, hun relatie weer graag zouden willen herstellen. Ze zijn soms alweer een beetje verliefd aan het worden, maar ze durven het niet te zeggen tegen hun omgeving. Want familie, vrienden en kennissen zijn ervan op de hoogte dat de een is vreemdgegaan en hebben al partij getrokken voor de ander. Daar ligt vaak nog een hele weg te gaan. Leontine Borsato voelt behalve de genoemde familie, vrienden en kennissen ook nog eens de druk van de ronkende media én de miljoenen medelanders die de situatie rondom het vermeende overspel van Marco Borsato volgen. Ik kan me voorstellen dat de ene helft van de mensen zegt: sorry hoor, ik zou hem nooit meer terugnemen en de andere helft het superromantisch, mooi en inspirerend vindt dat de liefde zo sterk kan zijn dat Leontine hem een tweede kans geeft.’

Ze voelt de druk van de ronkende media en de miljoenen medelanders

VANESSA BONTJE chef Ditjes & Datjes

‘Nee, ik had niet verwacht dat ze weer bij elkaar zouden komen. Na de biecht van Marco en alles wat er in de publiciteit is verschenen, vergde het ongetwijfeld erg veel van Leontine om daar bovenop te komen. Kennelijk zit de liefde heel erg diep. Voor de kinderen hoeven ze het niet per se te doen, die zijn niet zo piepjong meer. Ik vind het van enorme veerkracht van Leontine getuigen. Toen ik haar jaren geleden sprak voor De Telegraaf, viel me op dat Marco en Leontine echt een sterk team vormden. Ze kwam op mij over als een liefdevolle vrouw die enorm achter haar man staat. Ik had bij hen het gevoel dat ze een twee-eenheid waren. Ik heb trouwens Marco’s moeder Mary nog wel gesproken na de breuk en zij heeft altijd gezegd: “Geef hen even de tijd, de liefde is niet zomaar voorbij, als mensen hen even met rust laten, zijn er kansen.” Als iemand weet hoe ruw het leven soms kan zijn en dat je soms door diepe dalen moet gaan om de stijgende lijn weer te pakken, dan is het Mary wel. Ze heeft het perfect ingeschat.’

LEONTIEN VAN MOORSEL bijna-naamgenoot

‘Leontine heeft mij jaren geleden geïnterviewd. Dat voelde toen meteen heel goed. Ze is gewoon een heel mooi mens, vanbuiten en vanbinnen. Een fijne vrouw bijwie je je meteen op je gemak voelt. Ik vind haar ook een waanzinnig stijlicoon. Alles wat ze draagt, staat haar leuk. Van Leontine, maar ook van Marco vind ik het mooi hoeveel wederzijds respect ze voor elkaar hebben. Er is nooit met modder gegooid, ze hebben alles netjes binnenskamers gehouden. Ook al was er veel verdriet, woede of pijn, ze hebben altijd respect voor elkaar gehouden. Ze zijn een groot voorbeeld voor mensen die tijdelijk of voorgoed uit elkaar gaan.’

Ze is een mooi mens, vanbuiten en vanbinnen

HENNY HUISMAN ontdekker Borsato

‘Door een showbizzjournalist die mij de geestelijk vader vond van Marco, werd ik erop gewezen dat ik hem had kunnen waarschuwen om niet vreemd te gaan met zangeres Maan. Ja hallo, ik presenteerde de Soundmixshow waarvan hij in 1990 de finale won. Ik ben niet zijn mentor. Waar hij zijn piemel in steekt, moet hij zelf weten. Dat Leontine hem een tweede kans geeft, vind ik op z’n minst vergevingsgezind. En fijn voor de kinderen, want die zijn altijd de dupe in dit soort situaties. Het taalgebruik waarmee Marco in de media hun herstelpoging omschrijft, irriteert me enorm: “Er is veel schoon water in de rivier nu, maar we plakken er nog geen label op. We kijken wel waar het schip strandt. Voorlopig drijft ons bootje weer.” Dat is toch een beeldspraak van likmereet? Hou toch op man, met die tegeltjeswijsheden. Dat hoogdravende gezwets, die interessantdoenerij, daar heb ik zo’n hekel aan. Dat Leontine hem terugneemt, moet ze zelf weten. En verder moet je met je plasser thuis wippen en buiten alleen plassen.’

Waar Marco zijn piemel in steekt, moet hij zelf weten