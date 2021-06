Michel Wuyts: ‘Ik zou Dumoulin zeker nog niet afschrijven’

Net zo verrassend als zijn voorlopige afscheid kwam ook het nieuws van de rentree van Tom Dumoulin. De Limburger voelt zich mentaal en fysiek zo opgefrist, dat hij inmiddels zijn comeback heeft gemaakt in het peloton. Ook met het oog op Tokio waar hij hoopt te schitteren in de olympische tijdrit. We vroegen de Vlaamse wielerverslaggever Michel Wuyts of we nog rekening moeten houden met de voormalige Giro-winnaar.

Was u verrast door het nieuws dat Dumoulin terugkeert als renner?

‘Ik zag z’n terugkeer niet aankomen, nee. Eigenlijk had ik me er al bij neergelegd dat hij het voor bekeken zou houden. Ik was dus blij verrast toen ik het nieuws vernam.’

Waarom dacht u dat het einde verhaal was?

‘Omdat het erg lang duurde. Ik dacht dat hij maximaal drie maanden zou nemen om een beslissing te nemen. Als het daarna nog aan zou slepen, schatte ik de kans dat hij nog terug zou keren klein in. Maar zijn aanwezigheid als toeschouwer in de Amstel Gold Race was achteraf een voorteken.’

Hoe gaat de renner Tom Dumoulin 2.0 eruit zien?

‘Ik denk dat veel van zijn ervaringen in de Ronde van Zwitserland zal afhangen. Hoe wordt hij geïntegreerd in het gezelschap van Jumbo-Visma? Voelt hij zich daar op z’n gemak? Het ligt vaak in kleine dingen. Zeker bij een gevoelige jongen als Dumoulin.’

Qua karakter lijkt hij niet op zijn ploegmaat Roglic, die soms net een robot lijkt.

‘Misschien verkijken wij ons wel op Roglic en is dat helemaal geen robot. We taxeren hem op z’n interviews en dat zijn altijd kopieën van elkaar. Hij maakt zich er elke keer van af met algemeenheden. Het is ook zo dat Roglic door de internationale pers altijd geïnterviewd wordt in het Engels. Wellicht dat daarin ook veel nuance verloren gaat. Maar dat Roglic over een dikkere huid beschikt dan Dumoulin is duidelijk.’

Is Dumoulin tijdelijk ten onder gegaan aan de druk vanuit de pers?

‘Het is duidelijk dat Dumoulin niet graag in het middelpunt van de belangstelling staat. Hij zal zich hebben afgevraagd of die massale aandacht van de pers wel bij zijn persoonlijkheid past. En ook de druk die erbij kwam heeft hij als onprettig ervaren. Na het uitkomen van de NOS-documentaire Code Geel heeft hij gedacht dat hij in een volkomen verkeerd daglicht werd gesteld. Dat zal ongetwijfeld hebben meegespeeld in zijn beslissing om een pauze in te gelasten.’

Het was wel een rigoureuze beslissing om er zo plotseling mee op te houden.

‘Wat absoluut zeker is, is dat we met een gevoelige jongen te maken hebben, die nooit rekende op de aandacht die hij de afgelopen jaren gekregen heeft. Ik vrees bij iemand als Remco Evenepoel voor hetzelfde effect. De media duiken bovenop zo iemand en daar kan niet iedereen mee omgaan. Vader Evenepoel sprak mij eens aan of ik iets kon doen aan het feit dat zijn zoon, nog voordat hij goed en wel teruggekeerd was van zijn blessure, zoveel kritiek moest verdragen. Jammer genoeg kun je dat enorme verwachtingspatroon niet meer tegenhouden in deze tijd. Het is niet alleen de sportmedia die zich bezighouden met Evenepoel, maar iedereen wil een graantje meepikken van hem hier in België. Ik vermoed dat dat in Nederland hetzelfde is met de figuur Dumoulin. Dat werkt verstikkend. Toch denk ik dat Evenepoel er ook wel op kickt om in het centrum van de belangstelling te staan, in tegenstelling tot Dumoulin.’

Is de klassementsrenner Dumoulin verleden tijd?

‘Ik zou hem zeker nog niet afschrijven. Gezien zijn leeftijd is daar nog geen enkele reden voor. Ik wens hem toe dat hij zo snel mogelijk weer op zijn oude niveau komt, en dan is Tourwinst misschien niet eens uitgesloten. Wat hij in 2018 gedaan heeft, door zowel tweede te worden in de Giro als in de Tour, schat ik nog hoger in dan zijn Giro-winst uit 2017. Dat gevoel uit de Tour van 2018 moet hij terugkrijgen. Dat gevoel van een vrije vogel te zijn. Aanvallen als je daar goesting voor hebt. Als hij dat gevoel terugkrijgt, dan kan er nog heel veel. Zijn rendement lag de laatste jaren altijd hoog als klassementsrenner, dus of hij zich kon omvormen tot een klassiek renner weet ik niet. Ik moet in m’n geheugen graven om hem in een eendagskoers te herinneren.’

Op het WK in Innsbruck werd hij vierde...

‘Inderdaad. En vorig jaar plaveide hij de weg voor Roglic in Luik-Bastenaken-Luik. Dus hij kan wel degelijk een belangrijke rol spelen in de klassiekers, maar een echte afmaker zal het nooit worden.’

Ligt het niveau momenteel met renners als Pogacar en Roglic hoger dan in 2017 en 2018, tijdens de vormpiek van Dumoulin?

‘Het wordt er zeker niet makkelijker op met deze concurrenten. Voor Pogacar zie ik een dominante rol weggelegd over een langere periode. En er zijn meer jonge jongens die aan de poort rammelen momenteel. De vraag is wel of die jongens die nu op 21-jarige leeftijd zo goed presteren, er over tien jaar nog zullen staan. Daar heb ik zo mijn twijfels over.’