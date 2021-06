Misdaad

Broedermoord in winkelcentrum Nijmegen

Wanneer Björn en Gjordan D. Café Istanbul in de Nijmeegse wijk Dukenburg binnenstappen, volgt een geweldsexplosie. Twee broers van Marokkaanse afkomst worden in het bloedbad doorzeefd met achttien kogels. Het zoveelste bewijs dat niet alleen in de coke-, meth- of heroïnewereld met het leven wordt gespot, maar dat het ook in de hennepteelt gruwelijk uit de hand kan lopen.