Lil' Kleine: ‘Ik ben gewoon het mannetje dat graag met geld strooit’

Kent Lil’ Kleine de uitdrukking ‘meisjes plagen, kusjes vragen’ niet?

Van plagen is volgens de verhalen geen sprake meer, de rapper schijnt ze zwaar te mishandelen. In een hotel op Ibiza zou hij zijn verloofde Jaimie Vaes zwaar hebben toegetakeld. Volgens ooggetuigen rende ze bebloed en gewond de lobby van het hotel binnen. Kleine werd vervolgens gearresteerd op het Spaanse eiland, maar de zaak werd later geseponeerd wegens gebrek aan bewijs. In een filmpje waarin de twee het incident ontkrachten, probeert Jorik Scholten (zoals de rapper eigenlijk heet) zijn vriendin tot tweemaal toe te zoenen, wat kromme tenen bij de kijker oplevert. Dus geen kusjes meer vragen, als je je vrouw in elkaar hebt geslagen.

Nu alles weer koek en ei lijkt te zijn tussen die twee, zal Lil’ Kleine zich wel rijk voelen?

Dat gevoel van rijkdom is sowieso een dingetje bij de rapper. Veel kritiek kreeg hij in 2018 toen hij zo dronken als een aap briefjes van 500 euro verscheurde. ‘Ik was gewoon helemaal lam en maakte een geintje, kan gebeuren,’ gaf de rijke rapper als commentaar. Zijn vermogen wordt geschat op enkele miljoenen en op Instagram pronkt hij graag met peperdure auto’s en luxe spullen. Toch heeft zijn rijkdom ook een andere kant: op een internetforum klappen enkele bekenden van hem uit de school over zijn gierigheid. De vergelijking met Dagobert Duck dringt zich op, maar Lil’ Kleine zelf houdt z’n snavel stijf dicht over zijn vermeende vrekkigheid.

Wat vindt Lil’ Kleine van zichzelf?

‘Ik ben gewoon het mannetje dat graag met geld strooit.’

Wat vinden wij van Lil’ Kleine?

Strooien met klappen en f lappen is typisch groot compensatiegedrag voor zo’n klein mannetje.

Anonieme insider 1

Op Instagram-account Juice Channel, een showbizzkanaal waar volgers de heetste nieuwtjes, weetjes en geruchten kunnen posten, vaak door ingewijden die heel wat meer weten dan de reguliere media: ‘Alle vrienden van Jorik weten dat hij megagierig is. Ook met zijn eigen verjaardag bijvoorbeeld, hij betaalt het eerste rondje en de rest moeten de gasten zelf betalen. Letterlijk alles daar is voor de show! Hij doet alles voor het oog. Vorig jaar ging hij barbecueën met zijn vrienden, gewoon thuis. Er was een heel dure fles wijn en duur vlees. Toen heeft hij dat allemaal verdeeld onder zijn vrienden, en Jaimie overgeslagen. Zij kreeg een wat goedkopere fles wijn. Hij wordt vaak boos op Jaimie als hij bijvoorbeeld wil opscheppen over iets en zij daar dan niet in mee speelt. Ook tijdens etentjes wil hij vaak niet betalen; hij vindt dat mensen hem dankbaar moeten zijn dat hij tijd met ze spendeert.’

Anonieme insider 2

‘Jaimie kan helemaal niks zonder Jorik. Ze heeft geen eigen rekening of eigen pinpas. Jorik geeft haar meestal haar pinpas en daar moet ze dan boodschappen mee doen. Een keer ging ze gewoon fillers laten spuiten met zijn pas. Voor boodschappen krijgt ze contant af en toe 60 euro mee. Ik heb een keer 30 euro bijgepind voor haar.’

Daniëlle van Aalderen ex-vrouw Lange Frans

‘Ik kan het je nog mooier vertellen! Hij wil zijn gouden plaat voor Drank & Drugs vieren; wij worden uitgenodigd om te gaan eten bij Okura omdat hij ons dankbaar is voor het succes (we zijn in totaal met vier mensen). Mijn ex-man en nog een persoon hebben de rekening moeten betalen omdat hij ineens foetsie was! Ik heb niet veel spijt van dingen want alles is een leerschool, maar ik krab mezelf weleens achter de oren aangezien ik hem toch heb geholpen aan zijn contract bij Top Notch. Deze jongen had gewoon loodgieter moeten worden.’

Deze jongen had gewoon loodgieter moeten worden

John van den Heuvel misdaadverslaggever

In de ochtendshow van Radio Veronica: ‘Jeugdzorg of deskundigen moeten daar gewoon eens aanbellen of dit stel eens uitnodigen voor een gesprek. Er is wel een 2-jarig kind in het spel. Dan mag je als instantie weleens gaan kijken naar wat er hier speelt. Als je ziet hoe Jeugdzorg soms bovenop andere zaken zit, dan mag er hier ook wel wat gebeuren. Daarnaast lijkt Lil’ Kleine om te gaan met zware criminelen. Ik heb foto’s gezien uit Dubai, waar hij zich daarmee omringt. Dat zijn echt serieuze jongens, kan ik je zeggen. Ze worden verdacht van onder andere zware georganiseerde misdaad en drugshandel. Dat wil niet zeggen dat hij daar zelf deel van uitmaakt, maar hij schurkt er wel tegenaan.’

Hij omringt zich met zware criminelen

Frank van Marwijk auteur boek Lichaamstaal

‘Ik heb als lichaamstaalexpert het filmpje van Lil’ Kleine en Jamie Vaes bekeken. Ik weet natuurlijk niet wat er zich exact heeft afgespeeld, maar ik zie meerdere signalen. Aan non-verbale reactie op elkaar kun je dingen afleiden. Jaimie oogt nerveus, ze wringt met haar vingers en kijkt nauwelijks in de camera. Dat is opmerkelijk voor iemand die wat meer gewend zou moeten zijn aan camerawerk. Ze zoekt ook voortdurend naar de juiste woorden door met haar ogen naar boven te kijken. Ook valt me op dat de twee lichamelijk afstand van elkaar houden. Weet je wat opvallend is aan het taalgebruik van de rapper? Hij zegt iets van: “Als ik je ooit pijn zou hebben gedaan, dan weet je dat dat niet de bedoeling is.” Als je het niet hebt gedaan, ontken je het toch? Ook de twee kussen die Lil’ Kleine in het filmpje aan zijn vriendin geeft, zijn ongemakkelijk. Helemaal de tweede keer, als ze net haar handen voor haar gezicht slaat. Jaimie verstart, die zoen was niet gepland en zo te zien ook niet gewild. Het straalt geen liefde uit.’

Als je het niet hebt gedaan, ontken je het toch?