Peter Koelewijn blikt terug op rock-'n-rollperiode: 'Ik heb het gerotzooi met vrouwen achter me gelaten'

Vele artiesten kunnen honderduit vertellen over hun rock-'n-rolltijd, zo ook Koelewijn. Hoewel de zanger die periode inmiddels achter zich heeft gelaten, heeft ook hij genoeg stoere verhalen over de tijd waarin wulpse vrouwen zich aan zijn voeten worpen.

"Die verhalen zijn er. Ik ben er alleen niet zo trots op. In mijn biografie Peer uit 2018, heb ik eerlijk opgebiecht dat ik niet altijd de meest trouwe man ben geweest die een vrouw zich maar kan voorstellen. In mijn vak is omgaan met verleiding sowieso extra lastig, omdat je geregeld in het middelpunt van de belangstelling staat. Dat is overigens absoluut geen vrijbrief om zomaar wat in de rondte te rotzooien. Dat zou slap gelul zijn, je kunt jezelf nooit vrijpleiten van vreemdgaan. Maar er zijn dingen voorgevallen die je onder het kopje “scheve schaats” zou kunnen plaatsen. Ik ben niet altijd de brave huisvader geweest. Ik ben diverse malen zwak geweest in mijn leven.’

Overspel

De wilde tijd van ontrouw leverde Koelewijn in 1978 de hit KL 204 (Als ik God was) op. "Het lied vertelt het verhaal over een dame die ik naar Schiphol bracht. Ik had een affaire met haar. Mijn toenmalige vrouw Mieke, die helaas in 2013 is overleden, heb ik op de hoogte gebracht van mijn praktijken in het verleden. Het grootste gedeelte althans. Zij had toen kunnen zeggen: daar is het gat van de deur, opgesodemieterd. Dat heeft ze niet gedaan."

"Op een gegeven moment heb ik het gerotzooi achter me gelaten, ik zag het nut er niet meer van in. Sinds jaren ben ik gewoon een aardige, rustige, bedaarde rock-’nrollzanger. Mijn huidige vrouw Els weet wel alles van wat ik heb uitgespookt.’

In zijn huidige huwelijk heeft Koelewijn nul geheimen. "Els en ik zijn altijd heel open naar elkaar geweest. Dat wil zeggen: Els is open naar mij omdat ze gewoon een open boek is. En ik was open naar haar omdat ze erachter kwam dat ik vreemdging."

Niet trots

"Zoals gezegd, ik ben er niet trots op. Het is toch een soort verraad. Ik heb er nu geen moeite mee om erover te vertellen, maar hier stopt het wel. Ik ga geen namen of details noemen en ik vind het te makkelijk om te zeggen: het hoort een beetje bij rock-’n-roll. Ik wil er wel bij aantekenen dat ik het gevoel en gedrag van mannen beter begrijp dan van vrouwen. Van vrouwen begrijp ik niet zoveel, van mannen wel. Van veel mannen die ik ken, durf ik mijn hand niet in het vuur te steken dat ze van onbesproken gedrag zijn. En ik ken een hoop mannen, hoor. Ik weet zeker dat het gros zo’n beetje hetzelfde is als ik. Maar: dat geldt niet voor iedereen. Ik ken een paar gozers die absoluut en bewonderenswaardig trouw zijn. Zeldzame exemplaren, helemaal in de rock-’n-roll."

