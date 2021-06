Tim Griek: Hazes’ vergeten bloedgabber

Muziekproducent Tim Griek was medeverantwoordelijk voor de hits van André Hazes, maar overleed nadat hij op een noodlottige februarinacht in 1988 met zijn auto het kanaal in reed. In de nieuwste editie van Nieuwe Revu vertelt Tim junior voor het eerst over zijn vader, de ‘vergeten bloedgabber’ van Hazes die genoegen nam met een plek in de schaduw.

‘Twee handen op één buik’

In de documentaire Kleine Jongen noemde Ron Brandsteder Tim Griek en André Hazes ‘twee handen op één buik’, Hazes zelf omschreef zijn vaste producent als ‘onvervangbaar’ en ook zoon Tim junior onderstreept de belangrijke rol van zijn vader in Hazes’ succes. Wie was deze man die in de schaduw opereerde van de meest succesvolle volkszanger die Nederland ooit gekend heeft? Tim junior: ‘Kijk naar die foto’s van André en mijn vader: lachen, gieren, brullen, toch? Samen op pad, samen in de studio, slokkie bier op.’

Tim Griek senior overleed in februari 1988 nadat hij in slaap was gevallen achter het stuur en het water inreed. Op steenworp afstand van het huis waar zijn gezin lag te slapen. Griek was pas 43 jaar, maar heeft tijdens zijn carrière zijn strepen meer dan verdiend. Zo werkte hij met diverse bekende artiesten en vertaalde hij samen met Hazes onder andere het Kenny Rogers-nummer She believes in me. Een hit waarvan de Nederlandse vertaling dagelijks wel ergens in een Nederlandse woonkamer of kroeg wordt meegezongen.

Hazes en Griek in de studio

‘Helemaal kut’

Hazes kwam in het leven van Griek in 1979. Dat was echter niet direct liefde op het eerste gezicht. De zanger zat nog bij Phonogram, maar bij EMI wisten ze dat dat contract bijna afliep en ze zagen wel iets in die Hazes. Dus werd Griek, destijds in dienst van EMI, om zijn mening gevraagd. Kon hij daar niet wat mee? ‘Mijn vader vond hem helemaal kut,’ lacht Tim junior, ‘maar ze drongen aan en dus had mijn vader een gesprek met André. Een goed gesprek. Aan het eind zei mijn vader tegen hem dat hij wel potentie zag, maar dat het wel op zijn manier moest: mooie buitenlandse liedjes, vertaald naar het Nederlands, gezongen door Hazes, maar dan met goede drums en gitaren eronder. Het levenslied, maar dan met kloten.’

Wat volgde, was een van de meest succesvolle samenwerkingen uit de Nederlandse muziekgeschiedenis. Tim, een nette Haarlemse jongen uit een keurig gezin. André, een Amsterdams boefje met een pittige jeugd. De twee hadden aan een half woord genoeg en vooral op muzikaal gebied vulden ze elkaar naadloos aan. Tot het noodlot in 1988 toesloeg en Tim overleed. Tim junior ontmoette zijn vaders ‘bloedgabber’ pas zestien jaar later. ‘“Jezus Christus,” zei hij, “wat lijk jij op je vader.”’

