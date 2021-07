Column Edwin Struis

‘Liever strijdend ten onder dan apathisch, zoals tegen de Tsjechen’

Wijze woorden van onze sportcolumnist Edwin Struis over de zoektocht naar de nieuwe bondscoach: ‘We moeten terug naar de basis. Naar hoe Nederland van een klein land in omvang naar een groot land in voetbal is geworden. Trots zijn op je afkomst. Oldskool aanvallen en vermaken, wat is daar mis mee?’