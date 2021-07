Politie bevestigt: Peter R de Vries is vanavond in de Lange Leidsedwarsstraat neergeschoten

Dinsdagavond is misdaadverslaggever Peter R. de Vries neergeschoten in het centrum van Amsterdam. Hij is met zware verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. De misdaadjournalist zou in zijn hoofd zijn geraakt, zo meldt Het Parool.

Aan de Lange Leidsedwarsstraat zou De Vries door zijn hoofd zijn schoten. De Vries was daar 's avonds aanwezig voor de opnames van het televisieprogramma RTL Boulevard, waar hij te gast was. De schoten werden rond half 8 gelost. Bronnen in advocatenkringen melden aan NOS dat het ging om vijf schoten.

Politie Eenheid Amsterdam twitterde al over het voorval en bevestigt dat een man aan de Lange Leidsedwarsstraat is neergeschoten. Momenteel is de politie nog op zoek naar de verdachte(n). De politie roept getuigen dan ook op om zich te melden.

Op de Lange Leidsedwarsstraat is zojuist een man neergeschoten. Meerdere hulpdiensten zijn opgeroepen en de politie is nog op zoek naar de verdachte(n). Verdere informatie volgt. Heeft u iets gezien of informatie? Bel 112. — Politie Eenheid Amsterdam (@Politie_Adam) July 6, 2021

Sinds 1991 werkt De Vries als misdaadverslaggever, waaronder lange tijd als verslaggever voor Panorama. Van 1995 tot en met 2012 is hij te zien in zijn eigen televisieprogramma Peter R. de Vries, misdaadverslaggever. Nadat zijn programma stopte, is hij regelmatig te zien bij RTL Boulevard, waar hij ook vanavond te gast was.

Update 21.15 uur: De politie heeft inmiddels bevestigd dat Peter R. de Vries inderdaad het slachtoffer is.