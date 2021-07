Peter Beense: ‘René moet nu pakken wat hij pakken kan’

In de media zeggen dat je wel toe bent aan een eigen realitysoap: dan heb je geen last van bescheidenheid.

Inderdaad. Sober of onopvallend door het leven gaan, daar doet René le Blanc niet aan. De zanger die de Nederlandse Engelbert Humperdinck wordt genoemd vanwege zijn uiterlijk en muziekstijl, werd razend bekend door het SBS6- programma Ik geloof in mij, waarin artiesten worden gevolgd die de hoop op doorbreken eigenlijk al hebben opgegeven. Le Blanc deed op advies van de dokter vorig jaar echter een stapje terug uit het programma, want hij kon alle aandacht die hij door de serie kreeg niet aan. Nu is hij echter juist op zoek naar nóg meer aandacht; op de radio heeft hij geopperd dat een eigen realityserie wel wat voor hem zou zijn: ‘Ik heb genoeg te melden.’

Is er niet een beetje sprake van een René le Blanc-overkill momenteel?

Net als eerder met de Tokkies, de Veerkampjes en de Meilandjes, is Le Blanc in zeer korte tijd gebombardeerd tot publiekslieveling. Al krijgt hij ook bakken met shit en kritiek over zich heen, het gros van het volk loopt met hem weg. Dat betekent dat hij dus ook overal te zien is op tv: vanaf augustus zit hij in De alleskunner vips, hij doet mee aan de vip-editie van Ik weet er alles van! en hij keert terug in het derde seizoen Ik geloof in mij. Het is wel érg veel René le Blanc, laat die soap nog maar even zitten.

Wat vindt René le Blanc van zichzelf?

‘Er zijn dingen in mijn leven niet goed gegaan. Dit is de tol van de roem. Je krijgt als bekendheid nu eenmaal commentaar.’

Wat vinden wij van René le Blanc?

Met twee van zijn drie dochters heeft hij al jaren geen contact meer en zijn oudste heeft nogal onvriendelijke dingen over hem gezegd in een roddelblad; het leven van Le Blanc ís al een soapserie, daar hoeven geen camera’s meer aan te pas te komen.

MARI VAN DE VEN visagist & haarstylist

‘Het kapsel van René is inderdaad opmerkelijk. Aan de voorkant dunt zijn haar erg uit, terwijl het aan de zijkanten en aan de achterkant veel voller is. Dit kapsel heeft hij natuurlijk al jaren en dat voelt voor hem vertrouwd. Maar ik zou zeggen: ga voor een andere look. Misschien staat gemêleerd grijs hem wel prachtig. Maar ik zou hem als allereerste adviseren om die kale plek aan de voorkant te laten oplossen door een haartransplantatie.’

PETER BEENSE collega

‘René moet nu pakken wat hij pakken kan. Met beide benen op de grond blijven staan, is wel belangrijk. Hij moet niet de verkeerde kant op slaan, dat hij gaat denken dat hij het helemaal heeft gemaakt hier in Nederland. Ik geloof er niks van dat hij naast zijn schoenen gaat lopen, daar ken ik hem al te lang voor. Hij heeft misschien wel die uitstraling, maar zo is hij beslist niet.’

DJANGO WAGNER collega

‘Een eigen realitysoap, dat moet hij altijd doen. Ze belichten je dan van je beste kant, iets wat in Ik geloof in mij niet altijd gebeurde. Maar leedvermaak is ook entertainment. Bij je eigen soap heb je zelf ook de regie in handen. Ik denk dat het wel goed zou zijn voor René, zo’n eigen serie. Ik zou in ieder geval zeker gaan kijken.’

RENÉ KARST collega

‘Je houdt ervan of je vindt het verschrikkelijk, maar het is vrijwel niemand ontgaan hoe René in korte tijd erg bekend is geworden. We hoeven denk ik niet te zeggen dat René zichzelf niet heel erg goed vindt. Iedereen heeft het erover dat hij zichzelf zo geweldig vindt. Dat is ook het geheim van zijn succes.’

STEF EKKEL collega

‘Straks zal hij volop worden geboekt en dan moet hij zich wel staande zien te houden tijdens zijn optredens. In alle eerlijkheid denk ik dat dat nog wel een pittig appeltje voor hem wordt. Aan de andere kant zit hij al zo lang in het vak, dat hij zich daar wel doorheen zal worstelen.’

RUTGER VAN BARNEVELD mededeelnemer Ik geloof in mij

‘Ik vind dat hij zich keurig staande houdt terwijl er zoveel over hem wordt gezegd en geschreven. Ik heb heel veel respect voor hem. René is een stijlvolle man en een erg aardige vent. Ik herken hem dan ook niet in de verhalen die over hem rondgaan. René is niet altijd goed afgeschilderd in het programma, mede vanwege een aantal uitspraken die hij heeft gedaan. René zou wat meer rekening kunnen houden met wat hij zegt. Met alle media-aandacht worden uitspraken of fragmenten uit de serie enorm uitvergroot.’

CHARRELLE dochter

In weekblad Story: ‘De meeste van zijn uitspraken zijn pure leugens. Dat heb ik niet alleen ervaren, maar ook de mensen in zijn omgeving. Hij zegt dingen om aandacht te krijgen. Dat hij zichzelf op tv voor schut wil zetten, moet hij weten. Negatieve aandacht is ook aandacht. Het is aandacht waar hij al jaren naar op zoek is. Maar hij valt steeds meer door de mand. Er zijn zoveel mensen die hem echt kennen. Zo weten mensen van vroeger ook dat hij heeft vastgezeten omdat hij containers bij hem in de straat in brand stak. Puur vanwege sensatie en aandacht.’

NICKY zoon

In Story: ‘René was zeer agressief, hij sloeg mijn moeder toen ze zwanger van mij was. Mijn vader heeft ook eens met een baksteen de ruiten bij ons ingegooid en de keuken vernield. Mijn moeder heeft daar aangifte van gedaan. René was een behoorlijke vreemdganger. In zijn voormalige woonplaats in de buurt van Arnhem kent iedereen hem als rokkenjager. Hij heeft mijn moeder flink bedrogen.’