Sport

‘Stoepid Kwestjon!’

Bijna niemand had nog van hem gehoord, nu gaat er minimaal een lichtje branden als zijn naam valt. Voetbalcoach Hendrik Pieter de Jongh, bijgenaamd The Champ, ontwikkelt zich tot dé culttrainer van het moment. De ene helft houdt van hem, de ander lacht hem uit, vooral vanwege zijn belabberde Engels. ‘I hir not what you say, dus I can no answer give if you not clear Englisj speak.’