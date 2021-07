Misdaad

Peter R. de Vries op 64-jarige leeftijd overleden

Zojuist is bekend geworden dat de bekendste misdaadjournalist van Nederland Peter R. de Vries is overleden. Bij een aanslag op zijn leven op dinsdagavond 6 juli in de Lange Leidsedwarsstraat in Amsterdam werden er meerdere schoten op hem gelost. Hij is nu volgens zijn familie en vriendin aan zijn verwondingen bezweken.