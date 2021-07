René le Blanc blikt terug op zwaar auto-ongeluk: 'Ik moest twee maanden in het ziekenhuis blijven'

Jaren geleden had Le Blanc al grootse plannen, maar door een zwaar auto-ongeluk in 1987 vielen die plannen in het water. "Kort daarvoor was een tien jaar oudere overbuurjongen een keer mee geweest met een bandje waarin ik zong. Hij zei: 'Waarom doe je niet mee aan de Soundmixshow als Engelbert Humperdinck?'", blikt Le Blanc terug in Nieuwe Revu.

"Ik gaf me op en mocht meedoen aan de voorrondes, waar ze zeiden dat ik de stem en de looks had om te kunnen winnen. Maar ja, toen kreeg ik dat zware ongeluk."

Auto-ongeluk

"Ik was op 9 augustus 1987 onderweg naar Ede, samen met een kameraad. Vlakbij Van der Valk had een meneer zijn hondje laten plassen in het bos, hij was daarna weer in de auto gestapt, heeft ’m in de eerste versnelling gezet en is heel langzaam de rijbaan opgegaan. Op dat moment kwamen wij net aan met 100 km/u, je mocht daar 80 km/u, maar we konden geen kant op. De auto ging als een idioot de middenberm in, waarna ik twee maanden heel slecht heb gelegen in het ziekenhuis."

"Het was wel heftig. Ik had een gecompliceerde beenbreuk, met het bot dat door het vel heen kwam, mijn lever was gescheurd, mijn longen werkten niet goed meer. Ik was jong en zat conditioneel goed in elkaar, dat is waarschijnlijk mijn geluk geweest. Maar ik moest alles bij elkaar twee maanden in het ziekenhuis blijven en daarna nog eens zeven of acht maanden revalideren om met behulp van fysiotherapie weer te leren lopen. Dat was een slecht jaar."

Sterfelijk

Door het heftige ongeluk staat Le Blanc nu dan ook anders in het leven. "Als je zo dichtbij de dood in de buurt komt, word je met de neus op de feiten gedrukt. Je beseft hoe sterfelijk je eigenlijk bent. Dat vormt je. Ik ben geen hardrijder en ik neem geen risico’s. Als ik 130 km/u mag, ga ik 130 km/u en geen kilometer harder. Toen ik in het ziekenhuis lag, overleed er ook nog iemand die bij mij op de kamer lag. Ik kende hem niet persoonlijk, maar zoiets maakt wel indruk."

