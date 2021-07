Jacqueline Govaert: ‘Ik ging met kramp in mijn kaken naar huis’

Huh? Danny Vera een eigen radioprogramma? Zeker weer zo’n BN’er die denkt dat ie alles kan?

De werkelijkheid ligt iets genuanceerder. Zenderbaas Rob Stenders wil Radio Veronica transformeren tot een ‘vrijplaats voor muziekliefhebbers’. Hij voegde een groot aantal nieuwe presentatoren aan de programmering toe, onder wie Ronald Giphart, Sander Schrik, Fred Siebelink, Ed Struijlaart, Femke van der Veen, Jordi Mulderij, Arjan Snijders en Bas van Teylingen. En dus ook Danny Vera, die in zijn nieuwe zondagochtendprogramma Vera’s Vintage Vibes teruggaat naar de jaren 50 en 60, met muziek van onder anderen Johnny Cash en Elvis Presley. ‘Waar hoor je dit soort liedjes nog?’ jubelt Vera enthousiast. ‘Ik heb de totale vrijheid om mijn hele platenkast aan jullie voor te leggen deze zondagochtenden. Ik denk dat het genieten wordt.’

Had Vera nog niet genoeg te genieten dan?

Nou, echt wel! De Zeeuwse gitaarbofkont was al vele jaren bezig voet aan de grond te krijgen in Nederland muziekland, maar een echte doorbraak wilde maar niet lukken. Totdat zeiksnor Johan Derksen hem een paar jaar geleden bij het voetbalouwehoerprogramma VI haalde om daar met zijn muziekmaten de vaste huisband te worden. Daarna schoot z’n carrière zo snel de lucht in, dat Wubbo Ockels er de rillingen van zou hebben gekregen. Met de hit Roller Coaster in 2019 als voorlopig hoogtepunt. Danny Vera heeft het lekker voor elkaar: een heerlijke stem, onnavolgbaar goed gitaarspel en een plaatje van een vrouw in model/actrice Escha Tanihatu, met wie hij afgelopen kerst een eerste kindje kreeg.

Wat vindt Danny Vera van zichzelf?

‘Ik kan niet zo goed tegen recensies. Als ik een goede recensie krijg dan denk ik: je moet niet zo overdrijven. Als iemand iets negatiefs schrijft of “dit is een kutplaat”, dan denk ik: je moet echt even je teringbek gaan houden.’

Wat vinden wij van Danny Vera?

Met zo’n gouden strot hoeft hij nog lang niet zijn teringbek te houden.

JACQUELINE GOVAERT ex-klasgenoot

‘In het eerste jaar van de oprichting van de Tilburgse Rockacademie zat ik bij Danny in de klas. Ook met Floor Jansen trouwens. Het was mij vanaf het begin al duidelijk dat Danny geboren is om dit vak uit te oefenen. Hij zat altijd met zijn gitaar en ik leerde hem kennen als een supereigengereide jongen die heel erg eigenwijs was, maar wel altijd lekker zichzelf. Hij is heel direct en windt nergens doekjes om, hij zegt precies wat hij vindt. Tegelijk heb ik me op school kapotgelachen met Danny, ik ging vaak met kramp in mijn kaken naar huis. Hij heeft een heel humoristische kant, erg droog. Ik heb met bijzondere interesse gevolgd hoe Danny stap voor stap zijn carrière uitbouwde en steeds meer voet aan de grond kreeg in de muziekwereld. Gert-Jan Zegel, de man van onze Krezip-toetseniste Annelies Kuijsters, ging bij Danny drummen, dus op die manier kreeg ik er nog wat extra van mee. Ik zag hem steeds groter worden en na die dikke hit Roller Coaster uit 2019 ging het helemaal los. Samen met zijn vrouw Escha reden ze in hun busje overal naar toe. Volgens mij gingen ze op vrijdagnacht ná zijn optreden bij VI nog naar Rob Stenders. Johan Derksen heeft hem ook een mooie boost gegeven, Danny was heel blij en dankbaar met die kans, hij heeft daarmee ook zijn eigen publiek opgebouwd. Hij krijgt nu het succes dat hij verdient, Danny is geboren voor maar één ding en dat is muziek.’

WILFRED GENEE collega Radio Veronica

‘Het merk Danny Vera staat voor kwaliteit, bescheidenheid en originaliteit. Ik vind het ook een origineel idee van Rob Stenders om Danny in te zetten op dit onderdeel, die zag ik niet aankomen. Bij Omroep Zeeland schijnt hij het al langer te doen, dat wist ik niet. Als muziekliefhebber pur sang kiest hij zijn eigen invalshoek voor zijn programma. Ik heb van dichtbij meegemaakt hoe Danny zich als muzikant heeft ontwikkeld. De discipline van hem, zijn vrouw Escha en de mensen om hem heen is ongelooflijk groot. Hij is in het begin heel lang louter tegen reiskostenvergoeding vanuit Zeeland naar de studio van VI komen rijden. In 2012 heeft hij tijdens de Olympische Spelen, de Tour du Jour én VI Oranje elke avond gespeeld. Werkelijk waar, niet te geloven! Ik vind het fantastisch dat hij eind dit jaar in de Ziggo Dome staat. Qua uiterlijk lijkt hij stoer en misschien wat gevaarlijk, maar hij is een van de liefste mensen die ik ooit ben tegengekomen. Het is zo’n lieve gozer! Ondanks zijn grote lok en zijn tattoos is hij bijna een watje, haha. Zo verschrikkelijk aardig is hij. Danny is alleen nooit uitgeluld; als je met hem staat te kletsen, lult hij vijf kwartier in een uur. In welk programma hij tegenwoordig ook verschijnt, hij komt altijd zeer charismatisch en erg leuk over. Hij is ook zó blij met zijn dochtertje, hij staat op de redactie elke keer te huilen als hij foto’s laat zien.’

DE VEERKAMPJES fans

Hanny Veerkamp: ‘Ja natuurlijk ken ik Danny Vera. Onze achternamen lijken wel ietsje op elkaar, hè. We hebben beiden een veer van achteren, haha. Maar wacht, ik geef je mijn man even, hij is echt een fan. Ton Veerkamp: ‘Ik vind het goeie muziek die hij maakt. Als ik hem zo zie bij VI, waar hij altijd speelt, nou. Hij heeft altijd goeie liedjes. Ook als hij liedjes van anderen speelt, nou. Ik ken hem vooral van VI, die Derksen heeft dat toen geregeld toch? Vera heeft een goeie stem en hij speelt er ook gitaar bij, nou.’

JOHAN DERKSEN zijn ontdekker

‘Nee, ik werk niet mee aan een profiel over Danny Vera. Dat ligt niet aan hem, en ook niet aan jou als journalist, maar aan Nieuwe Revu. Ik vind dat toch zo’n kutblad. Voor een ander blad mag je me gerust bellen.’