Rene le Blanc over imago: 'Niet iedereen vindt mij leuk, dat hoeft ook niet' 

Zelfingenomen, egocentrisch, het is allemaal al eens voorbijgekomen, maar Le Blanc besteedt niet te veel aandacht aan dergelijke berichten. "Niet iedereen vindt mij leuk, dat hoeft ook niet", stelt de zanger. "Als je me niet op tv wilt zien, dan zap je verder. En als je niet naar mijn optredens wilt komen, dan doe je dat niet. Ik heb het geluk gehad dat ik door Ik geloof in mij ineens heel bekend ben geworden, maar ik vaar mijn eigen koers."

Kwal en komediant

"Ik zie de berichten natuurlijk wel voorbijkomen, waarin mensen zeggen dat ik een kwal of een komediant ben. Maar iedereen die mij in het echt ontmoet, zegt meteen: 'Ik vind jou een heel ander persoon dan op tv.' Ze vinden me makkelijk en warm. En dat ben ik ook hè, maar Ik geloof in mij is televisie. Er wordt een programma gemaakt. Daarin gelden andere regels."

"Ik floep er van alles uit, maar als je veel opnamedagen hebt, dan kun je in de montage heel veel manipuleren. Een scène waar ik zelf hard om moest lachen, maar waar sommige mensen over vielen, was er eentje waarin je hoort dat de cameraman onderweg in de auto iets aan mij vraagt over de route. Ik antwoord: 'Ik weet overal de weg, geen probleem, alleen in Zwolle of Antwerpen zet ik op het laatst mijn navigatie aan.' Precies op dat moment hoor je de navigatie zeggen: 'Na 300 meter rechtsaf.' Dan heb je types die zeggen: 'Hij liegt, hij weet niet overal de weg.' Ik zie de humor daarvan in, maar veel mensen snappen niet hoe tv werkt."

