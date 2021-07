René le Blanc over plotselinge roem: 'Het is nog steeds onwerkelijk' 

Het eerste seizoen van Ik geloof in mij was een eclatant succes, waarbij Le Blancs ster tot grote hoogtes steeg. Wat deed dat eigenlijk met de zanger? "Ik vind het allemaal geweldig, maar ook nog steeds onwerkelijk", stelt Le Blanc. "Hoe kan het dat je binnen een goed half jaar, want daar praten we over, een bekend persoon bent geworden?"

Fans

En als je een BN'er bent, herkennen mensen je regelmatig op straat. Iets waar Le Blanc nu over mee kan praten. "Als ik met Jolanda een wandelingetje maak, word ik minstens vijf of zes keer aangeklampt door mensen die met me op de foto willen. Op zondagmiddag is het hier net een attractie, dan kloppen ze op het raam of bellen ze aan voor een foto."

Le Blanc is in zo'n geval zeker de beroerdste niet en doet gewoon open voor een fan. "Ja hoor, geen enkel probleem." Toch geeft de zanger toe dat hij ook weleens de rolluiken dicht laat. "Dan heb ik even geen zin", stelt hij. "We hebben vanuit ons huis vrij uitzicht, maar het nadeel is dat we geen oprit hebben. Als je uit de voordeur stapt, sta je meteen op straat."

"Mensen staan dus letterlijk bij ons op de stoep. Dat is niet altijd even prettig. Maar ik heb ook oog voor de realiteit, namelijk dat mensen uit Maastricht of Roermond komen voor een foto met mij. Zij nemen al die moeite, wie ben ik dan om te zeggen: dat ga ik niet doen."

