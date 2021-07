Tuinplanten aanschaffen? Vergeet dan niet dat je op deze dingen moet letten

Je tuin staat op instorten, het onkruid overheerst of je hebt vooral een strakke betonnen tuin die nog nooit gras of planten heeft gezien. Met nog een paar maanden zomer te gaan is het tijd om de boel toch wat op te vrolijken vind je niet? En geloof ons, je hoeft echt geen John Williams praktijken uit te halen om hier een beetje werk van te maken.

Soorten en maten planten

Je kan alle kanten op als het aankomt op het aanschaffen van planten. Wel zijn er een paar dingen waar je rekening mee moet houden. Plaats je ze in de directe grond? Zoek je iets voor op het balkon? Of wil je ze sowieso liever in een pot? Dit kan namelijk invloed hebben op welke planten geschikt zijn. Ook is de standplaats van belang. Er zijn namelijk planten die heel geschikt zijn voor zonlicht terwijl andere planten het juist in de schaduw beter doen. Bedenk dus goed van tevoren waar je de planten wilt plaatsen.

Het blad

De bladeren kunnen je veel vertellen over de gezondheid van de plant. Naast een beetje liefde hebben planten namelijk ook gewoon hun basisbehoeften. Zijn de bladeren slap of kleuren ze geel? Grote kans dat de planten gewoon dorst hebben. Let er dan wel even op wat voor type plant je hebt. Een cactus kan bijvoorbeeld al snel te veel water hebben waardoor de plant juist kan verzuipen wat resulteert in een minder sprankelende kleur. Bij het kopen van nieuwe planten moet je er dus vooral op letten dat de bladeren fris zijn en een mooie groene kleur hebben.

Bloeiperiodes

Bij het plaatsen van planten moet je altijd goed rekening houden met de verschillende bloeiperiodes. Sommige planten groeien namelijk in april terwijl andere planten beter bloeien in augustus. Een goede verdeling hiervan is dus zeker aan te raden. Zo heb je gedurende het hele jaar plezier van je planten en is niet alles in mei alweer uitgebloeid.

De wortels

Planten beginnen natuurlijk bij de wortels en dat maakt de kwaliteit van de wortels belangrijk bij de aanschaf. Nieuwe planten moeten bij aankoop namelijk al een flink wortelgestel hebben. Pas dus ook op dat je niet te hard aan de planten trekt als je ze gaat verpotten. Je hebt dan namelijk het risico dat je fijne haarwortels kapot trekt en dat wil je dus niet.