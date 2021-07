‘Coronamaatregelen kweken medische apartheid’

In Frankrijk krijgen zorgberoepen van Macron een vaccinatieplicht en moet het publiek een covidpaspoort tonen om horeca of museum in te mogen. In Engeland gaat Boris Johnson tegen beloftes in hetzelfde doen, zonder optie tot toegang met negatieve tests. In Nederland moeten gevaccineerden juist wél blijven testen voor toegang. Een Zwitserse politicus opperde een fysiek merkteken voor ongevaccineerden.

Er was in Nederland verontwaardiging over mensen die met een gele ster met ‘2021’ en bordjes ‘Wie is de nieuwe Anne Frank?’ een demonstratie hielden tegen de coronabureaucratie, maar dat Zwitserse voorstel roept toch echt de geest van gescheiden behandeling van gelijkwaardige burgers op.

Het is niet moeilijk om mensen die concentratiekampen en jodensterren gelijkstellen aan coronamaatregelen mallotig of zelfs achterlijk te noemen. Goede kans dat veel van die demonstranten in bepaalde mate in wereldwijde complotten geloven, zoals die door tot slechte clowns-act vervallen koekwausen als Jensen of Thierry Baudet actief worden verspreid.

Maar is het werkelijk zo vreemd dat demonstranten hét standaard voorbeeld uit de afgelopen eeuw gebruiken om hun vrees en afkeer te uiten tegen een medische apartheid die fysiek opgetuigd wordt? Dat er geen groter complot achter schuilgaat, maar voortkomt uit stuitende onkunde van politieke leiders om een pandemie te ‘managen’, maakt zo’n vergelijking echt niet volledig vals.

De Amerikaanse president Joe Biden zei recent letterlijk tegen de pers dat ‘ongevaccineerden de enige pandemie zijn die we hebben: ze maken mensen dood’. Een aperte leugen, aangezien gevaccineerden ook nog steeds dragers (en dus doorgevers) van het virus kunnen zijn. Dergelijke uitspraken dragen bij aan een groeiende (verbale) agressie van gevaccineerden tegen ongevaccineerden. Een wantrouwen dat ook gesanctioneerd wordt door Macron, Johnson en andere politieke leiders. Is dat niet juist hoe ooit een bepaalde bevolkingsgroep door het collectief buiten een samenleving werd geplaatst?

Kritiek op medische apartheid kwekende, individuele rechten schendende maatregelen wordt door de bijna trots aan covidmaatregelen conformerende meerderheid veel te snel gelijkgesteld aan complotdenken, virusontkenning of erger. Je bent onmiddellijk een ‘wappie’, het vigerende modewoord dat ‘Jij bent dom en ik ben beter’ betekent.

Een gele ster opspelden om je punt te maken is niet het meest smaakvolle verzet tegen binnenlandse gezondheidssegregatie. Maar laat die luidruchtige minderheid alsjeblieft de blik op twee uiterst relevante discussiestukken niet vertroebelen. Politici die bij tijdelijke tegenslag basale grondrechten willen opofferen voor een beetje veiligheid (en dat verkopen als ‘meer vrijheid’) dien je ten diepste te wantrouwen op hun competenties. En op hun intenties: een binnenlands paspoortsysteem voor de publieke ruimte creëert – met uit fopsolidariteit geboren instemming van een makke meerderheid – een infrastructuur waar straks ook andere sociale eisen aan gekoppeld kunnen worden. De EU heeft een persoonsgebonden CO2-budget al in overweging.

Verwar conformisme nooit met vrijheid.