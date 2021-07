Column Jan Heemskerk

'Hoe je sorry zegt zonder het te menen'

Jan Heemskerk is een expert op het gebied van 'sorry zeggen zonder dat je het echt bedoelt'. Die kennis deelt hij graag met de rest van de wereld. ‘Heel probaat is al sorry zeggen als de ander nog maar net is begonnen met vertellen wat haar dwarszit.’