Rachel Hazes: ‘Ik heb heel veel mensen verloren, maar nog nooit liefdesverdriet gehad’

Een realityserie rondom Rachel Hazes, zitten we daar op te wachten?

Zeer zeker wel! Als je eens nagaat wat er zich allemaal in het leven van dat zonnebankbruingebakken vrouwtje afspeelt, zet je zelfs een tv op je toilet neer om maar niks te hoeven missen. Ruzie met haar zoon André, breuk met haar Italiaanse vriend Niccolò, goedmaken met zoon André, ruzie met dochter Roxeanne, breuk met geliefde Mike, oprichten van een theezaak, schrijven van een boek, uitstellen van datzelfde boek, uitbrengen van een kledinglijn met het silhouet van ouwe Hazes, bakken met kritiek omdat ze haar overleden man zou uitmelken... De scenarioschrijvers van Goede Tijden, Slechte Tijden likken hun vingers af bij al deze gebeurtenissen en incidenten, die zij zelfs met een bak hallucinerende truffels niet hadden kunnen verzinnen. Er hoeft alleen maar een camera op te worden gezet, niets hoeft te worden gescript of bedacht, want het gebeurt allemaal écht.

Ik heb heel veel mensen verloren, maar nog nooit liefdesverdriet gehad

Zelfs rondom het maken van de soap is een soap ontstaan?

Zeg dat wel! Het was namelijk de bedoeling dat Rachel de serie zou maken met haar hartsvriendin Rossana Kluivert. Inderdaad, de vrouw van Patrick. Rossana’s zoon Nino Wilkes deed het management van Rachel. Het was dikke mik, maar plots kwam er een kink in de kabel. Er zou een zakelijk geschil zijn ontstaan, oftewel: heibel in de Hazestent. Nino is ineens haar manager niet meer en voor de soaptitel Rachel & Rossana zal waarschijnlijk een andere naam moeten worden gezocht...

Wat vindt Rachel Hazes van zichzelf?

‘Ik ben geen vrouw die elke dag om zes uur de boontjes op tafel heeft. Ik heb heel veel mensen verloren, maar nog nooit liefdesverdriet gehad.’

Er is nog geen zendgemachtigde die die kutzooi gaat uitzenden. Wat een bagger. Als dit doorgaat, lever ik mijn paspoort in

Wat vinden wij van Rachel Hazes?

Typisch een vrouw die wel haar eigen boontjes kan doppen; jammer dat ze ze niet op tijd op tafel heeft.

GUIDO DEN AANTREKKER hoofdredacteur Story

‘De ouwe André Hazes was nooit zo dol op mij. Tijdens zijn laatste jaren voordat het bergafwaarts ging, speelde Rachel nog niet zo’n grote rol in de media. André was de gevierde ster, de media kwamen als vliegen op de stroop op hem af. Na zijn overlijden veranderde Rachels rol. Toen we eens met een persreis op een schip in het Caribisch gebied zaten, was Rachel met haar toenmalige nieuwe vriend Niccolò en haar kinderen André en Roxeanne ook mee. Ik had wel een klik met die kids, die Niccolò niet echt als vaderfiguur zagen. Dreetje vroeg mij of ik zijn stiefvader niet wilde worden, je zag aan hem dat hij een vaderfiguur miste. Je ziet nu ook hoe blij hij is dat het contact met zijn moeder weer hersteld is; hij is zo dol op haar, die navelstreng is nooit doorgeknipt. In de showbizz hebben best veel mensen twee gezichten of een dubbele agenda, maar ik heb Rachel in mijn hele leven nog nooit op één leugen kunnen betrappen. Rachel is van onschatbare waarde voor het erfgoed van André Hazes. De welstand en hoe zij verder zijn gekomen in het leven, hebben haar kinderen Roxeanne en André voor een groot deel aan haar te danken. Ze heeft zich volledig weggecijferd voor haar kinderen. Dat is tegelijk ook haar valkuil: het kostte haar relaties, sociaal leven en ze raakte zelf geestelijk in de put. Die vrouw is echt heel eenzaam geweest. Die eenzaamheid heeft ze niet eens kunnen voelen, omdat ze alleen maar moe was. Totdat ze erachter kwam dat ze alleen maar met anderen bezig was en niemand zich om haar bekommerde. Er is een soort hetze aan de gang tegen haar, tegen Dré en tegen zijn nieuwe vriendin Sarah, maar dat vind ik zo ontzettend sneu! Rachel is een lekker en nuchter Rotterdams wijf met haar op de tanden. Ik ben dol op haar.’

Die hetze tegen haar vind ik sneu

RICARDO KLAVERDIJK zaakwaarnemer & vriend

‘Ik ken Rachel al twintig jaar, ze is heel ondernemend en hardwerkend. Mensen hebben een totaal verkeerd beeld van haar. Ze is een warme, leuke, lieve, betrokken en trouwe vriendin. Wat ik aan haar bewonder, is haar enorme doorzettingsvermogen. Toen André Hazes overleed, was ze zelf nog jong en had ze twee jonge kinderen. Ze is niet bij de pakken neer gaan zitten, maar is zelf aan de slag gegaan. Sinds André’s overlijden in 2004 heeft ze haar eigen hart gevolgd. Mensen denken dat zij bikkelhard en op geld belust is, maar ik ken niemand die vrijgeviger is dan Rachel. Ze staat voor iedereen klaar om te helpen, dag en nacht. Rachel heeft een goed gevoel voor humor en een groot relativeringsvermogen. Af en toe zeg ik haar dat ze zich niet uit de tent moet laten lokken. Soms vindt ze het tóch nodig om ergens op te reageren. Wat ik heel goed begrijp, aangezien ze onder een vergrootglas leeft en ze vaak te maken heeft met negatieve meningen. Meestal relativeert ze het en kunnen we er hartelijk om lachen.’

Mensen denken dat ze bikkelhard is

NICCOLÒ ARMAROLI Italiaanse ex-vriend

In Party: ‘Rachel is de meest belangrijke vrouw in mijn leven. Ze is een fantastische, geweldige vrouw. Nee, ik ben niet meer naar Nederland geweest sinds we uit elkaar zijn. Maar ze zit nog altijd diep in mijn gedachten, ik zal haar nooit vergeten. En haar kinderen ook niet. Het is een heel fijne familie, ik zal er altijd warme gevoelens voor houden.’

Zeis de meest belangrijke vrouw in mijn leven

LUUK IKINK presentator RTL Boulevard

In RTL Boulevard: ‘Ik kan me gewoon geen week van RTL Boulevard herinneren waarin het níet gaat over André Hazes. Het is een soort olietanker die maar doordendert. Er is elke keer wel weer wat nieuws en nu is er een enórme lijn aan spulletjes, vliegers en badjassen. Ik zou het niet direct aantrekken.’