'Bert kon haar binnen negen etages in de lift klaarvingeren'

We werden door de kinderen herhaaldelijk opmerkzaam gemaakt op de Netflix-serie Sex/Life en waren er dus maar eens voor gaan zitten met een blokje kaas, een glaasje en een kaarsje. Het verhaal draait om Billie, een ‘home maker’ die ogenschijnlijk alles heeft wat haar hartje begeert: een knoert van een huis in Suburbia, een peuter en een baby, geld als water en natuurlijk, last but not least, de ideale man, Cooper. Ze heeft Cooper opgeduikeld na een wilde fase in haar leven, gevuld met foute mannen en fantastische ongeremde seks, waar ze echter wel onderdoor aan dreigde te gaan. Nu heeft ze die malligheid achter zich gelaten en is ze gelukkig met haar saaie leventje.

Of toch niet?

Op een dag is Billie een beetje geil en wil ze seks. Maar Cooper heeft het druk op kantoor, heeft geen tijd en wil even rustig football kijken. Dat komt hem duur te staan. Want als zelfs de vibrator Billie in de steek laat, breken de dijken door en wordt zij bevangen door een wild verlangen naar, en slaat zij aan het fantaseren óver de liederlijke seks van weleer, en dan met name de episodes met een zekere Brad, haar ex. Brad, door ons al snel omgedoopt tot Bert, kon haar bijvoorbeeld binnen negen etages in de lift klaarvingeren, reuzefijn beffen, en had ook nog een enorme penis. Helaas was hij ook een lul met daddy-issues en kwetste hij Billie onophoudelijk.

De rest van de serie gaat over de innerlijke strijd van de emotioneel verscheurde Billie: moet ze zich tevreden stellen met 85 procent gelukkig zijn of gaan voor de volle 100 procent? En zal ze het ware geluk dan vinden bij Cooper, Brad, allebei of geen van beiden?

Wat de zaak bemoeilijkt, is dat Billie een gedetailleerd dagboek bijhoudt over al haar warme herinneringen aan Bert, en dat Cooper dat per ongeluk leest. Wat hem vervolgens siert, is dat hij alles doet om zijn lieve, geile Billie alles te geven dat haar hartje begeert in bed. Maar het is nog maar de vraag of hij het kan winnen van seksgod Bert. Die tot overmaat van ramp zijn Billie terug wil en haar trouw aan Cooper continu op de proef stelt.

In de diepe verhaallijn draait het intussen om de vraag of monogamie bestaat. Billie zelf was universitair docent voor ze huisvrouw werd en heeft altijd gemeend dat 85 procent geluk genoeg is om een leven lang tevreden en blij bij dezelfde partner te blijven. Maar ja, waar komt dat onblusbare verlangen naar Bert dan vandaan? Haar oude mentor van school huldigt op zijn beurt de opvatting dat je nooit spanning en veiligheid bij een en dezelfde persoon kunt vinden en dat een monogame relatie daarmee in principe dus al niet kan werken.

De discussie krijgt aan het eind toch nog een verrassende – de kinderen: ‘stomme’ – wending als Billies hartsvriendin Sasha een boek publiceert over ‘de derde weg’, waarop vrouwen zich losmaken van de patriarchale monogamie, hun gevoelens recht doen en uiteindelijk terugkeren naar hun ene, ware zelf. En Sex/Life dus ineens een serieuze feministische serie blijkt te zijn. Wij zijn heel benieuwd hoe het Billie op deze koers vergaat en kunnen niet wachten op het tweede seizoen. Onze voorspelling: Cooper neemt de eerste trein out of Dodge.

Leuk weetje: in het echte leven zijn Billie en Brad een setje.