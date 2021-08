Dennis Schouten: ‘Rogier Smit appte dat hij met me naar bed wil’

Beetje vreemde vogel toch, die Rogier Smit?

Dat is het eufemisme van het jaar. Met die typering zouden we al zijn nukken, schreeuwen om aandacht, onverdraagzame karaktereigenschappen en bijzondere cocktail van persoonlijkheidsstoornissen beslist tekortdoen. Smit is een volslagen idioot. Onlangs krijste hij het als een kind op Instagram uit dat hij graag de nieuwe prince charming wil zijn waar RTL naar op zoek is. Volledig doorgesnoven plaatste hij op social media een filmpje waarin hij in gebrekkig Engels uitlegde hoe slecht hij het naar zijn zin had op Ibiza; zelfs zijn volgers merkten op dat hij er ‘wat vreemd’ uitzag in het filmpje. Ex-man Frank Jansen, met wie hij Paleis voor een prikkie maakte, weet het zeker: ‘Ik denk dat Rogier naar een kliniek moet. Ik hoor de verhalen over cocaïne.’

Zo’n hysterische mafkees past goed in de diversiteit van onze showbizz, toch?

Leedvermaak is ook vermaak en toegegeven: alle perikelen rondom de hysterische halvegare zijn natuurlijk voer voor de showbizzrubrieken. Dat hij bijvoorbeeld allerlei foto’s op Instagram plaatste die barstten van de Photoshop-fouten waardoor zijn ongecontroleerde ijdelheid naar voren kwam, was bijzonder amusant. We vermaken ons er dus prima mee wat die gestoorde gek allemaal uitvreet, maar vinden zijn entertainmentvrienden het ook allemaal zo grappig? We besloten een aantal van zijn beroemde showbizzvrienden op Facebook te bellen, om even te horen of zijn naaste collega’s uit de entertainmentindustrie zich wellicht ook een tikkie zorgen maken. Maar wat blijkt? Ook die vriendschappen zijn een luchtbel. Vrijwel niemand blijkt hem persoonlijk te kennen, het is juist Rogier die BN’ers toevoegt om voor de buitenwereld interessanter te lijken...

Wat vindt Rogier Smit van zichzelf?

‘Mensen denken dat mijn hele gezicht is volgespoten, dat is echt niet waar. Ik heb sinds anderhalf jaar botox en fillers, maar wel met mate.’

Wat vinden wij van Rogier Smit?

Wij denken dat zijn hele gezicht is volgespoten én volgesnoven.

DENNIS SCHOUTEN presentator

‘Voor het YouTube-programma Roddelpraat dat ik met Jan Roos maak, ben ik eerder dit jaar bij Rogier langsgegaan. Hij had toen net een kale kop vanwege zijn haartransplantatie, ik moest zelfs even voelen. Sindsdien belt en appt hij me geregeld. Dan zegt hij dat hij een relatie met me wil en de liefde met me wil bedrijven. Hij stuurde bijvoorbeeld: “Ik weet dat je me wil.” Ik heb soms het idee dat hij op een andere planeet leeft. Of dat komt door cocaïne of andere verdovende middelen weet ik niet, hij ontkent dat zelf. Ach, ikkanwelomenmethem lachen. Maar ik heb geen zin in een verhouding met hem op wat voor liefdesgebied dan ook. Het is een aparte vogel. Hij is een enorm vrouwelijke homofiel. Ook is hij huiverig voor de media. Hij wil wel graag besproken worden, maar niet zelf aan het woord zijn. Hij heeft ons bijvoorbeeld weleens een compleet nieuwsartikel over zichzelf gestuurd waarin stond dat hij een aristocratische Italiaan had ontmoet in het exclusieve Zwitserse wintersportoord Gstaad. Dat bericht kregen we dan door van modehuis Hermès. Een heel lang verhaal over zichzelf, dat mijn collega Jan hier en daar een beetje aanpaste en online zette. Zo hadden we er “een toyboy uit Italië” van gemaakt en omschreven we Rogier als “de kale neet” die van een ouwe kerel naar een jonge vent hipte. Het was een humoristisch stukje, maar Rogier was boos vanwege dat “kale”, omdat hij net wat nieuwe haartjes had. Toen hebben we er enkel “neet” van gemaakt. Hij is niet onaardig hoor, maar wel heel apart.’

Hij is een enorm vrouwelijke homofiel

GLENNIS GRACE zangeres

In de YouTube-serie Open Kaart van Robbert Rodenburg: ‘Hij heeft mij ooit best wel beledigd. Gewoon om niets. Ik zei hem nog: “Houd het lekker voor je.” Ik weet niet wat hij die dag in zijn neus had gestopt, maar het was in ieder geval behoorlijk wit. Ja, sorry hoor. Voor dat soort mensen heb ik dus even geen respect. Die oudere meneer vind ik wel heel lief. Dan denk ik: jij bent écht zo’n étter voor hem. Wat doet die man op tv? Ik snap het niet. Ga weg. Heel snel.’

Wat doet die man op tv?

EDGAR WURFBAIN jeugdkennis

‘Rogier ken ik nog van de basisschool in Zoetermeer. Mijn moeder kent beiden ook, want ze hadden samen een mooie antiekwinkel in Den Haag, waar ze graag kwam. Rogier is erg dol op mijn moeder, hij vraagt altijd naar haar. Ik ken Rogier als een heel blije, lieve, enthousiaste, gezellige, gekke gozer. Hij is oprecht geïnteresseerd en vraagt hoe het met mij gaat. Hij is best wel geraakt door alles wat er is gebeurd en door alles wat mensen over hem roepen en zeggen. Ik ken hem meer privé dan van de showbizz. Ik noem het geen vriendschap, hij is meer een goede kennis. Mijn groepje vrienden is erg select, ik zou Rogier bijvoorbeeld niet uitnodigen op mijn verjaardag. Hij gaf vroeger best veel feestjes, daar nodigde hij mij geregeld voor uit. Als we elkaar zien, kunnen we leuk met elkaar kletsen. Maar als ik een probleem zou hebben, is hij niet degene die ik opbel om dat te bespreken. Rogier heeft het best zwaar te verduren door alles wat hij over zich heen krijgt, maar ik vind hem een kleurrijk figuur en eenpositief onderdeel van de showbizz.’

Ik zou hem niet uitnodigen op mijn verjaardag

MAUREEN DU TOIT Facebookvriendin

‘Rogier Smit? Er begint me iets te dagen. Met die blonde lok, is dat Rogier? Ik heb hem jaren terug eens ontmoet bij een Amsterdams tijdschrift. Verder ken ik hem echt niet.’

HANS KLOK Facebookvriend

‘Ik heb niks over hem te zeggen, joh, ik ken ’m nauwelijks. Ik vond zijn programma’s vroeger heel leuk, maar ik ben hem een beetje uit het oog verloren.’

FRITS SISSING Facebookvriend

‘Zijn wij Facebookvrienden? Ik heb hem nog nooit ontmoet, heb zijn programma’s nooit gekeken en kan je niks over hem melden.’