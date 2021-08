Politiek

Caroline van der Plas: ‘Ik ben een boerin zonder boerderij’

En daar was ineens, tot verrassing van vele opiniepeilers, BoerBurgerBeweging in de Tweede Kamer. Vertegenwoordigd door Caroline van der Plas (54) uit Deventer, ooit net als haar moeder actief in het CDA. Maar dat is voorbij. Over het voorbeeld van de Partij voor de Dieren, de noodzakelijke aandacht voor de ‘buitengebieden’ van Nederland en over de ambitie een buitenstaander te blij- ven. ‘Als PSV wint, wat roepen hun supporters dan op het plein? Bóéren! Bóéren!’