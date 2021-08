DSQUARED2: 5x toffe kleding van dit populaire fashionmerk

Sterker nog DSQUARED2 is het populairste fashionmerk van het moment. Dit dankzij de eigenzinnige prints, ruwe afwerkingen, grote teksten en opvallende materialen. Wij verzamelden 5 kenmerkende kledingstukken van dit hippe merk dat 26 jaar geleden werd opgericht door de identieke tweelingbroers Dean en Dan Caten uit Canada.

1. Felroze badpak

In de zomer mag een goede zwemoutfit natuurlijk niet ontbreken. Of je nou naar het strand gaat of hem aan wilt op een festival: met dit badpak val jij zeker op. De felroze kleur is lekker zomers en de grote letters op de voorkant maken hem extra speciaal.

2. Blauw zwemshort

DSQUARED2 heeft gelukkig ook aan de mannen gedacht deze zomer. Deze zwemshort mag zeker niet in jouw kast ontbreken als je van plan bent vakantie te vieren dit jaar. De blauwe kleur is lekker zomers. Aan de zijkant van de short zie je het logo. Ook als je niet gaat zwemmen kun je de broek prima aan, combineer hem dan bijvoorbeeld met een wit t-shirt.

3. Wit t-shirt met opdruk

Vind je een effen wit t-shirt te saai? Dan is deze top geschikt voor jou. Deze is namelijk alles behalve basic, door de vrolijke opdruk op de voorkant van het shirt. Het merk staat bekend om dit soort uitgesproken opdrukken. Je kunt het shirt zelfs met de opdruk goed combineren met allerlei soorten en kleuren broeken. Lekker vrolijk!

4. Zwarte pet met roze opdruk

In de zomer zijn petjes super handig, ze beschermen jouw hoofd namelijk goed tegen de zon. Daarbij staan ze ook nog eens leuk! Deze pet heeft een zwarte kleur, maar is totaal niet saai door de felle roze letters op zowel de voor- als achterkant van de pet. Goed te combineren met haast iedere outfit.

5. Witte sneakers

Ook kun je van het merk verschillende toffe sneakers kopen, zoals deze witte variant. De schoenen hebben op de zijkant een roze en gele streep. Verder is het merk op de zijkant te zien en het nummer 64 op de achterkant. Doordat de schoen wel grotendeels wit is, valt hij goed te combineren met allerlei soorten outfits. Draag ze bijvoorbeeld onder een schattig jurkje of juist een stoere spijkerbroek. Perfect voor de zomer!