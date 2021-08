Ontdek alle mogelijkheden van jouw iPhone

Bezitten deze mensen een extra zintuig, zijn ze heel intelligent, of maken ze gewoon slim gebruik van de mogelijkheden van een iPhone? Uiteraard betreft het de laatste optie. Een iPhone, daar kun je echt meer mee dan je denkt.

iOS14

De afkorting iOS betekent Interactive Operating System, oftewel het besturingssysteem waar de iPhone op draait. Momenteel is iOS14 de nieuwste versie, maar de iOS15 is onderweg en binnen korte tijd beschikbaar. Ben je in het bezit van een iPhone 12 dan werkt je toestel op iOS14 en heb je toegang tot verschillende extra functies en mogelijkheden. Een mooi voorbeeld zijn de handige widgets die je tussen je apps kunt zetten. Denk hierbij aan actuele verkeersinformatie, het weerbericht of een klok. Ook het maken van een snelkoppeling behoort tot de mogelijkheden. Je kunt hiermee je Apple TV bedienen of de slimme lampen in je woonkamer aan- en uitzetten. Let op, sommige apps verbruiken veel mobiele data. Heb je een sim only abonnement, dan is het slim om je bundel daarop aan te passen.

Apple voor een goede gezondheid?

In de iPhone 12 Pro vind je een uitgebreide gezondheidsapp waarin je je gegevens goed kunt bijhouden. Niet alleen je gewicht, hartslag en training, maar ook verbruikte calorieën, slaapritme, het instellen van een medisch ID en nog veel meer. Je kunt trainen met je koptelefoon op en met behulp van de optie geluidsherkenning toch gewaarschuwd worden als er een alarm afgaat. Wil je tijdens de training appen met één hand? Verschuif dan je toetsenbord naar links of naar rechts zodat je de toetsen makkelijker kunt aanraken. Bang dat je de trainingstips van je trainer vergeet? Gebruik dan de opnamefunctie en filter het achtergrondgeluid weg als je de tips opnieuw wilt beluisteren.

Deze content is tot stand gekomen door een samenwerking.