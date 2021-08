Art Rooijakkers: ‘Wat doe ik appelig met mijn hoofd’

Best ironisch: de presentator van een datingshow ligt zelf in een scheiding.

De kijkcijfers zijn fantastisch en iedereen heeft het erover: B&B Vol Liefde is momenteel dé smaakmaker van RTL4. Al weken trekt het programma, waarin Nederlandse B&B-eigenaren in het buitenland op zoek gaan naar de liefde, rond de 800.000 kijkers. Een tweede seizoen, met nieuwe eenzame, vrijgezelle horecahopelozen, is al aangekondigd. Wie in elk geval met lege handen staat na de eerste editie van het liefdeskoppelprogramma, is de host. Art Rooijakkers ligt na een relatie van twintig jaar in een scheiding met zijn vriendin Andrea Pleijte. Wier achternaam natuurlijk vóór het geven van het jawoord destijds al een vooraankondiging was dat ze vroeg of laat zou vertrekken uit Huize Rooijakkers. Een presentator van een datingprogramma die zelf snikt van het liefdesverdriet: zelfs Cupido en Amor rollen lachend van de bank van de ironie.

In de liefde is het dus ruk, maar qua carrière gaat die Rooijakkers best lekker toch?

Mwah, ook dat valt best mee. Hij heeft nu mazzel met een goed scorend programma, maar zijn lucratieve overstap van de NPO naar RTL4 pakte aanvankelijk niet zo denderend uit. Natuurlijk zag hij zijn bankboekje met de week vetter worden, maar daarvoor moest Rooijakkers wel zijn kijkcijferhit Wie is de Mol? inruilen voor een serie keiharde kijkcijferflops: daar waar Rooijakkers met het succesprogramma Wie is de Mol? in 2013 de Gouden TelevizierRing won, moest hij bij RTL4 eerst flink inbinden met geflopte programma’s als Zomer met Art en Praat Nederlands Met Me. Plus natuurlijk die vervelende rel rondom zijn overstap 2018. Toen werd Dennis Weening door RTL ontslagen als presentator van Expeditie Robinson en ging het gerucht dat Rooijakkers dat ontslag had afgedwongen bij zijn contractbesprekingen: híj zou de nieuwe man worden van de Expeditie. Na een hoop Weeningwoede en publieke verontwaardiging trok Rooijakkers zich terug van die klus. Maar Weening? Die bleef exit.

Wat vindt Art Rooijakkers van zichzelf?

‘Als ik mezelf terugzie op tv kan ik denken: wat doe ik appelig met m’n hoofd.’

Wat vinden wij van Art Rooijakkers?

We maken ons een beetje zorgen en zijn oprecht benieuwd naar de State of the Art.

PEGGY VRIJENS oud-collega

‘Het klopt dat hij ooit één aflevering in onze dramaserie Julia’s Tango heeft gezeten, die in 2007 en 2008 op tv was, maar ik weet niet eens meer wat hij speelde. Hij was toen in Argentinië, maar dat had volgens mij ook met iets anders te maken. Hij speelde zó’n klein rolletje, dat staat mij niet eens meer bij. Hoe hij kan acteren, kan ik je echt niet vertellen. Is zijn huwelijk stukgelopen? Dat is superzuur. En ironisch inderdaad, gezien zijn inzet voor B&B Vol Liefde. Maar that’s life. Wel hartstikke vervelend, voor allebei.’

Ik weet niet eens meer wat hij speelde

FRANK AWICK oud-collega

‘Rond dezelfde tijd als Art werkte ik ook bij de lokale Amsterdamse stadsomroep AT5. Hij werkte toen bij het nieuws, ik zat een verdieping hoger en heb niet veel met hem te maken gehad. Hij maakte toen volgens mij vanaf AT5 de overstap naar de actualiteitenrubriek NOVA waar hij als jongste verslaggever ooit werd aangenomen. Ik weet nog dat we dat bij AT5 allemaal zo knap vonden van hem. Het gebeurt nu veel vaker dat iemand bij een lokale of regionale omroep veel ervaring opdoet en dan naar een landelijke omroep vertrekt, maar pakweg twintig jaar geleden was Art vanaf AT5 één van de eersten.’

JOHAN DERKSEN criticus

In Veronica Inside: ‘Art Rooijakkers is geen onvriendelijke man, maar ik heb hem nog nooit op een mening kunnen betrappen. Hij maakt ook allemaal van die vriendelijke, nietszeggende programmaatjes. Plotseling is er wat voorgevallen blijkbaar en wordt het de directie van Talpa kwalijk genomen dat het witte mannen zijn. Daarom zeg ik: Art Rooijakkers, hou je bek joh, wij hebben jaren bij RTL gezeten met een directie homo’s. Daar heb ik toch ook nooit iets over gezegd? Het zal me een worst zijn of ze hetero, homo, wit of zwart zijn. Maar dat oude wijf moet zich er niet mee bemoeien en programma’s voor huisvrouwen blijven maken. Als hij mij een plezier wil doen houdt ie zijn mond, want het komt er ook niet overtuigend uit, uit die bek van hem.’

Hou je bek joh

DENNIS WEENING aartsvijand

In 2018 in diverse media: ‘Het is wel heavy allemaal. Iedereen vraagt zich af waarom ik nou ben gestopt. Als je zeven jaar Robinson doet, dan stop je niet zomaar voor je eigen bedrijf. Dat is dus ook niet zo. Mijn contract is niet verlengd. Het voelt vooral heel erg klote. Als Art binnen was gekomen en had gezegd: “Ik krijg Robinson. Ik vind je een heel aardige jongen, maar zo’n kans kan ik niet laten lopen”, dan had ik hem de hand geschud en gezegd: “Natuurlijk, ik snap het.” Dingen moeten gewoon duidelijk zijn.’

Nu tegen Revu: ‘Ik kom net aan op mijn vakantieadres. Dat onderwerp heb ik echt zó achter me gelaten, dat ik helemaal geen zin in heb om daar nog over na te denken. Zéker niet als ik net op vakantie aankom. Ik wil die ouwe koeien verder niet uit de sloot halen.’

Ik denk zéker niet aan Art als ik net op vakantie aankom

FRANCIS VAN BROEKHUIZEN operazangeres

‘Art was bij me voor zijn programma Rooijakkers over de Vloer. Ik vind hem een sympathieke, jonge vent. Hij is niet eens meer zo jong geloof ik, maar hij komt altijd heel jong en leuk over. In zijn vraaggesprekken laat hij niet zomaar een onderwerp lopen; als hij het echt wil weten, blijft hij erop doorvragen. Dat is voor een interviewer een goede eigenschap, want na een paar uur – als je je op je gemak voelt – trekt hij het er tóch uit. Hij is een leuke vent om te zien en heel intelligent. Ik vind het prettig als iemand niet dom doet. Wat zeg je nou, gaat hij van zijn vrouw af? Ik weet niet wat de aanleiding is, maar ik kan me voorstellen dat een baan in de tv-wereld op je relatie best een zware wissel kan trekken. Voor Art vind ik dit wel zielig om te horen. Misschien komt het nog goed tussen Art en zijn vriendin. Marco Borsato zit toch ook weer met zijn Leontine op het strand?’