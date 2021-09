Nieuwe Revu 35 is nu uit!

Voor het coververhaal van deze week nemen we een duik in de keiharde wereld van het kickboksen. Leon Verdonschot, die zelf al sinds zijn zestiende aan de sport doet en met Rico het bestverkochte Nederlandse vechtsportboek ooit schreef, maakt je wegwijs door de indrukwekkende poster van Glory 78. Nooit eerder was de line-up van een evenement van kickboksorganisator Glory zo sterk als deze editie. Badr Hari is er uiteraard bij, maar of hij überhaupt een kans maakt? Dat is nog maar de vraag. "De Hari die we de laatste jaren zagen werd huilend op een brancard de ring uitgedragen of probeerde zich vast te klampen aan een tegenstander die hij ‘easy money’ had genoemd."

"Tja, Maurice de Hond... Ik probeer overal een soort reden in te vinden, maar ik vind dat in dit geval moeilijk. Het is simpelweg verschrikkelijk." Yorick van Wageningen (56) speelt Michaël ‘de klusjesman’ de Jong in De Veroordeling, een film over de geruchtmakende Deventer moordzaak. Hij is een van de weinige Nederlandse acteurs die het wisten te maken in Hollywood en toch ligt deze oer-Hollandse rol dichterbij de acteur dan je van een afstand zou vermoeden. "Ik begrijp Michaël, ik weet wat het is om een buitenstaander te zijn."

"Heeft u Susan Berman vermoord?" Het is maandag 9 augustus 2021 en het Inglewood Courthouse in Californië heeft nooit eerder zo vol gezeten. Court TV zendt de rechtszaak rechtstreeks uit en de spanning onder de toeschouwers is groot. Zal de wereldberoemde, steenrijke verdachte Robert Durst echt gaan getuigen? Dan krijgen truecrimefans van over de hele wereld misschien eindelijk antwoord op wat er in 2000 met Susan Berman is gebeurd. De gangsterdochter die in executie-stijl werd doodgeschoten in haar bungalow...

Ook dit nummer puilt weer uit van de fraaie fotoreportages, beeldverhalen en nieuwsfoto's. Over een week vol grote protesten, van Unmute Us tot Extinction Rebellion en de proud boys. Natuurlijk staan we ook nog stil bij de oorlog in Afghanistan.

