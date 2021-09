De vraag die me altijd plaagt is: wat bezielt die mensen? Of het nou gaat om een gewone kopschopper, een demonstrant die Afghaanse vluchtelingen een enkeltje Auschwitz toewenst of een homofoob die met de regenboogvlag bijna de hele studentenflat affakkelt… Ik kan er met mijn verstand niet bij en ik vraag me dus af: wat bezielt die mensen? Weet je soms niet dat een hoofd kapot kan gaan als je er maar lang genoeg met je kistjes tegenaan schopt? En waarom deed je dat eigenlijk? Had ie misschien bijdehand gedaan over je moeder? Om die reden heeft er namelijk ooit eens iemand met een scherp voorwerp tussen mijn ribben zitten porren. Nog boffen dat ze toen nog geen machete droegen, maar een 40-delig Zwitsers zakmes.

Maar even nog… al zou je boos zijn omdat iemand iets onaardigs over je moeder zegt, is dat dan reden om iemand dood te maken? Is dat niet een tikje definitief? Zou je hem niet gewoon voor gore teringlijer kunnen uitmaken en het daar voor een keertje bij laten. Of hem desnoods een volgende keer een paar tanden uit zijn smoel slaan. En wie heeft jou eigenlijk wijsgemaakt dat mensen die net op tijd hun levensgevaarlijke #kutland hebben weten te ontvluchten jouw baantje komen stelen en jouw vrouw komen afpakken? En dat je daarom moet gaan staan joelen bij een asielzoekerscentrum dat ze moeten oprotten naar hun eigen land, of liever nog vergast moeten worden in een Auschwitz voor zwarte mensen? Gaat dat niet een beetje ver?

En wat is in hemelsnaam je probleem met homo’s? Die mensen hebben er aardigheid in met iemand van hetzelfde geslacht te vrijen. Nou en? Je hoeft echt niet bang te zijn dat ze onverwacht je lul uit je broek halen. De meeste homo’s weten dondersgoed wat voor vlees ze in de kuip hebben en zo niet, dan zullen ze het gerust wel netjes vragen. En in dat geval: zie het als een compliment, je ziet er blijkbaar goed uit!

In Rotterdam heb je sinds kort bij Feyenoord een homofanclub, de ‘roze kameraden’. Die bestond één dag en toen werd de sportschool van de oprichter met de grond gelijk gemaakt. Waarom? Omdat jij het eng vindt dat daar homo’s komen die stiekem in de kleedkamer naar je spierbundels gluren? Is dat niet een beetje overdreven?

Het meest droevige geval van zinloos geweld dat me altijd is bijgebleven is de dood, in 1997, van Ajax-fan Carlo Picornie, wiens hersens werden ingeslagen met een klauwhamer, maar die uiteindelijk stierf aan de gevolgen van drie messteken in de rug, tijdens een vechtpartij op een veld bij Beverwijk tussen de harde kern van Ajax en die van Feyenoord, nota bene door de beide supportersverenigingen zelf georganiseerd. Toen vroeg ik me ook al af: wat bezielt die mensen? Dat ik nog geen stap dichter bij het antwoord ben, belooft weinig goeds voor de toekomst. Maar ik zing geen ‘homoliedjes’ meer op de tribune.