Entertainment

Rob Heilbron: ‘Ik wil maar één ding: winnen’

Welke Revu-lezer had in de jaren 80 geen schoolagenda van O’Neill? De man achter dat iconische surfmerk: topzeiler Rob Heilbron (75). Zelfs kroonprins Willem-Alexander en zijn broers liepen op een gegeven moment in kleding van O’Neill. De opmerkelijke zakelijke en sportieve (zeil)avonturen van de bijzondere ondernemer staan sinds kort in een boek: Winnen! Portret van een bijzondere zakenman. ‘Ik wil altijd winnen, want ik heb al genoeg verloren. Mijn halve familie is vergast in de oorlog.’