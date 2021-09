‘Vorm een minderheidskabinet dat bestaat uit de VVD’

Beste Mark Rutte,

Na Tjeenk Willink en Hamer mag nu Remkes het proberen: een kabinet vormen dat voldoet aan het niet-onderhandelbare criterium ‘Rutte premier laten blijven’.

Nadat u in mei vorig jaar, in een opnieuw geslaagde poging uw politieke leven te verlengen, na een soort intellectuele onbevlekte ontvangenis zei te beschikken over ‘radicale ideeën’, bent u de hele zomer samen met Sigrid Kaag bezig geweest met het schrijven van de aanzet tot een concept van een startschot tot een mogelijk regeerakkoord. Het moest immers om de inhoud gaan. Praten over dat stuk is er nooit van gekomen, onder meer omdat het CDA twijfelde aan de stabiliteit van de linkse partijen, wat zoiets is als Geert Wilders die twijfelt aan de interne democratie van een andere partij, of Thierry Baudet die de mentale toestand van een collega-Kamerlid betwist.

PvdA en GroenLinks waren erg enthousiast over dat stuk waar ze nu nooit over hebben mogen meepraten, de ChristenUnie rende er juist hard door weg, ‘de Antichrist!’ gillend naar de volle maan. Het is nu alsnog vrijgegeven. Ik was er wel benieuwd naar, uitgesproken als het kennelijk was, gezien het enthousiasme van het plotsklaps verliefd elkaars zinnen afmakende en in de wij-vorm sprekende duo Ploumen-Klaver, en het gebrek daaraan van Segers, die zich behandeld voelde als een gedumpte minnaar van Second Love, dat hij toch al wilde verbieden.

Het 7000 woorden lange stuk leest als het verhaal van de VVD, maar dan iets progressiever. De VVD, maar dan iets progressiever, daar is een woord voor, en dat woord is: ‘D66’. Als er iets in het ‘document op hoofdlijnen’ staat dat je ambitieus kunt noemen, komt daar een zinnetje achter dat die ambitie weer onderuit haalt. Gratis kinderopvang! Zinnetje erna: maar alleen als het kan. Het woord ‘bioindustrie’ komt er niet in voor, het woord ‘stikstof’ staat er twee keer in: een keer als ‘stikstofproblematiek’, de tweede keer als ‘stikstofcrisis’. Dat eerste wordt een ‘obstakel’ genoemd, dat tweede een ‘groot vraagstuk’. Hier herken je de pen van de VVD: de consultants van D66 hadden een ‘uitdaging’ gebruikt.

De vraag schijnt nu te zijn of er een minderheidskabinet komt van de VVD en D66 met of zonder het CDA van dat houterige McKinsey-mannetje, dat vooral moet voorkomen dat er nieuwe verkiezingen komen, omdat zelfs de nationale knuffelbuitenstaander Caroline van der Plas de voormalige volkspartij dan voorbij streeft.

Beste Mark Rutte, als u toch voor elk voorstel op zoek moet naar een parlementaire meerderheid in beide Kamers, dan zou mijn voorstel zijn: ga dan ook all the way. Vorm een minderheidskabinet dat bestaat uit de VVD. Het is het meest duidelijk: in dit land wordt al jaren vooral VVD-beleid gevoerd. Bij elk voorstel moet u dan volop doen waar uw bewonderaars u altijd zo om roemen: anderen naar de mond praten. En uiteindelijk loopt u met dat kabinet slechts voor op de werkelijkheid: in iedere peiling blijft de VVD maar stijgen. Daar daar komt geen toeslagenaffaire, geen woningnood, geen gesloopte zorg of cultuursector, geen gefaald klimaatbeleid, geen (kinder)armoede of geen Rutte-doctrine tussen.

De VVD is de enige overgebleven gróte partij van dit land, en wordt alleen maar groter. Ik snap er geen moer van, maar kennelijk willen de meesten van ons dit. Geef het dan ons ook maar, onversneden en onverdund, zonder de schaamlap van een andere partij die zich daarna weer moet uitputten in excuses. De mensen geven wat ze willen, daar is ook een woord voor, uw favoriete zelfs: marktwerking.