Wolter Kroes: ‘Iedereen heeft nu schijt aan haar’

Was de inspiratie op bij Sonja Bakker?

Of het nou gebrek aan creativiteit was of gewoon gemakzucht, feit is dat Sonja Bakker ervan wordt beschuldigd dat ze op haar social media recepten van collega-foodbloggers heeft overgenomen alsof het haar eigen recepten waren. En tja, dat is plagiaat. En op plagiaatachtige toestanden reageren veel schrijvende voedingsfanaten doorgaans nogal eh, aangebrand. Zoals nu ook de gedupeerde internationale eetbloggers. Ze zijn raken van de kook dat een nationale dieetgoeroe als Sonja Bakker hun Engelstalige recepten gewoon even door Google Translate heeft getrokken en compleet met gejatte foto’s op haar eigen kanalen heeft gepresenteerd. Zelfs de baas van Instagram vond dat Bakker een onsmakelijke streek heeft geleverd; haar account werd namelijk zonder pardon verwijderd.

Het Sonja Bakkeren was sowieso al op z’n retour toch? Was dit haar laatste stuiptrekking?

Daar ziet het wel naar uit. Ze heeft de buit natuurlijk ook allang binnen doordat ze honderdduizenden boeken over afvallen en verantwoord eten heeft verkocht. Haar vermogen wordt geschat op 10 miljoen euro. Waarom dan nog foodbloggen? Bakker kan zich wellicht maar beter concentreren op het lekkere hapje dat ze thuis op de bank heeft zitten, want ze heeft haar ex Barry van Suijdam weer teruggenomen. Die schijnt na een paar sapjes nogal last te krijgen van losse handjes. Daar waar veel vrouwen hem waarschijnlijk in zijn eigen sop gaar hadden laten koken, geeft Bakker haar brute Barry een tweede kans.

Wat vindt Sonja Bakker van zichzelf?

Wat vinden wij van Sonja Bakker?

We zetten haar niet neer als een zielenpoot, maar de bijnaam Sonja Stakker zou haar niet misstaan.

WOLTER KROES zware zanger

‘In de tijd dat het Sonja Bakkeren zo populair was, mocht je af en toe ook een SAS-dag nemen, een Schijt Aan Sonja-dag. Ik ben bang dat nu iedereen schijt aan haar heeft. Weet je, je mag gewoon niet pikken. Als ik een liedje uitbreng dat te veel op een liedje lijkt van iemand anders, dan krijg ik de Buma/Stemra op mijn dak. Ik vind Sonja een schat van een vrouw, ik kom haar weleens tegen bij de wintersport in Gerlos, ze is een superlief mens. Maar je mag gewoon niet zomaar dingen kopiëren. Als ze het écht heeft gedaan, zit ze goed verkeerd. Alles wijst er wel op, want de foto’s liegen er niet om. Er zit copyright op dat materiaal en al kost het blijkbaar gruwelijk veel geld om foto’s van die recepten en gerechten te maken, je kunt het niet zomaar jatten. Nee, zelf heb ik nooit gesonjabakkerd uit haar boeken. Maar dat zie je ook wel aan me, want het is bij mij hopeloos. Ik ben de grootste jojo van Nederland volgens mij, de kilo’s komen en verdwijnen. Het gaat niet om tientallen kilo’s gelukkig, maar ik ben wel een kilootje of vijf, zes te zwaar. Hoe Sonja haar merk aan de man bracht, daar had ik altijd wel bewondering voor. Ik hoop dat ze eruit komt, want anders voorzie ik moeilijke tijden voor haar. Ik vind haar absoluut een instituut.’

ROB GOOSSENS mediaverslaggever De Telegraaf

In RTL Boulevard: ‘Ze zegt dat ze met haar team gaat uitzoeken of er iets mis is gegaan. Ze schuift de schuld een beetje naar anderen. Haar carrière was sinds de eierkoeken natuurlijk al een beetje in een neerwaartse spiraal beland, maar hiervan gaat haar imago helemaal naar de haaien. Ze noemt het een storm in een glas water, maar dat is het niet. Ze moet zo snel mogelijk met de billen bloot en vertellen wat er is gebeurd. Het kan zijn dat ze niet zelf schuldig is, maar het is wel haar platform en haar reputatie. Ze moet haar excuses aanbieden aan de bloggers die ze heeft benadeeld.’

BEA POLS voedingscoach & aartsvijand

‘Vijf jaar geleden verloor ik een rechtszaak tegen Sonja Bakker. Ik betrap haar - uitgesmeerd over meerdere jaren én boeken - allang op plagiaat. Dat er nu anderen opstaan met dezelfde melding, doet me goed. Ze heeft voor haar eerste boek dingen overgeschreven uit mijn eerste boek: zinnen, punten, komma’s en zelfs spelfouten. Dan schríjf je geen boek, maar bent je als een kleuter aan het knippen en plakken. Ik heb daar een apart boek over geschreven, Zonder strijd geen waarheid, waarmee ik voldoende bewijs hoopte te hebben om de rechtszaak te winnen. Maar ik verloor. In het voortraject hadden Bakker en ik afgesproken de proceskosten niet op elkaar te verhalen, maar zij deed dat tóch. Die rotstreek plus alle negatieve publiciteit betekenden voor mijn bedrijf einde verhaal; ik ben gestopt omdat ik een complete burnout had en het helemaal niet meer zag zitten. Mensen keken me vuil aan op straat en ook online ben ik door het slijk gehaald. Met de recente aantijgingen voel ik me gerehabiliteerd: zo gek waren mijn beweringen destijds dus ook weer niet. Boos ben ik nog steeds. Het is schandalig dat iemand zo werkt.’

BARRY VAN SUIJDAM partner

‘Ik ga net een bespreking in, je stoort me. Graag even op een andere dag.’

JAN REUS ex­man

‘Een artikel over Sonja? Dan moet je bij haar wezen, doeiii.’